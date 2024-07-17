Скандал в 59-й ОМПБр: как улучшить эффективность командования и почему эта проблема — общая для армии (Фокус.ua, Украина)

Фокус: реформы в ВСУ негативно сказались на уровне подготовки командиров

Украинские военные и волонтеры массово жалуются на некомпетентность командиров, пишет "Фокус". Причина, как заявляют многие специалисты, заключается в том, что на руководящие должности зачастую попадают "удобные" офицеры — которые умеют докладывать начальству, но не могут должным образом организовать управление.

После того как парамедик Екатерина Полищук пожаловалась на командование 59-й ОМПБр, главнокомандующий ВСУ инициировал проверку. Эксперты говорят, что резонанс в соцсетях — это едва ли не единственный способ привлечь внимание к некомпетентности командиров, так как другие методы не работают. Фокус выяснил, стоит ли в военное время публично жаловаться на руководство армии и как решить возникшую проблему.

Парамедик Екатерина "Пташка" Полищук пожаловалась на действия командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Богдана Шевчука, которые, по ее мнению, привели к потерям на фронте.

Волонтер считает, что командир отдавал "преступные приказы", а его "сознательная халатность и пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава", а также устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава привели к трагическим последствиям.

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность — сопротивляться преступным приказам, направленным исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", — заявила она.

Тогда же лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил слова "Пташки". В качестве примера, он привел решение комбрига перевести на передовую почти всю верхушку разведки бригады. В результате чего глава разведки, глава артиллерии одного из батальонов, главный сержант роты разведки погибли, а командир другой роты получил ранения.

В то же время со словами "Пташки" и "Алекса" не согласен офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий. Он заявил, что парамедик Полищук не служила в бригаде, а сотрудничала с ней как волонтер, а потому не может оценивать работу командира. По словам военного, бригада держит интенсивную оборону месяцами, практически не уступая позиции. Но чтобы говорить о том, что один командир хороший, а другой плохой, "нужно иметь какие-то основания".

Цехоцкий отметил, что будь он свидетелем того, что описывала "Пташка", он бы отреагировал, поскольку имеет право, соответствующие знания и опыт. Однако, по мнению офицера, их командир, несмотря на молодой возраст, "из кожи лезет", чтобы что-то сделать.

"Он все время в движении, не сидит в штабе просто, он ездит по подразделениям там и так далее. Это реально больно, бьет по нравственному духу, и вообще такое нельзя выносить на публику" , — заявил Цехоцкий.

Тем не менее, после публичной огласки проблем 59-й ОМПБр, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил туда рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил. Проверка должна выяснить обстоятельства недавних потерь среди личного состава.

Некомпетентность командиров: можно ли решить проблему в армии

Информации о подполковнике Богдане Шевчуке, командующим 59-й ОМПБр, в Сети практически нет. Известно, что он "молод" и "энергичен" — и что, кроме "Пташки", на его компетентность обращал внимание военный журналист Юрий Бутусов. Так в начале июле он заявил, что ВСУ могут "потерять" Красногоровку в Донецкой области, так как Шевчук, чья бригада находится на этом направлении, якобы не справляется со своими обязанностями.

"Я не знаком с Богданом Шевчуком, но я хорошо знаком с 59-й бригадой и бойцами, и командирами, которые воюют в Красногоровке, которые дают обратную связь о решениях комбрига Шевчука. Это молодой энергичный человек, уровень управления которого соответствует должности командира роты, возможно, батальона. Думаю, не беда и не вина Шевчука, что в нашей армии руководители часто назначают на высокие должности „удобных“ офицеров, которые научились хорошо докладывать, но не успели приобрести соответствующий командный опыт и компетенции. Это беда и жизнь подчиненных, вынужденных выполнять необдуманные приказы", — отмечал Бутусов.

Однако, по словам экс-нардепа, военнослужащего ВСУ Игоря Луценко, проблема компетенции командиров — общая для всей армии, и 59-й ОМПБр не первое и не единственное подразделение, которое столкнулось с подобными трудностями.

"Я считаю, что время, когда мы все про армию пытаемся замалчивать, прошел. Проблемы, которые были актуальны еще два года назад, накапливаются, и нужно говорить о них открыто. Тем более о компетентности командиров. Эта проблема общая для всей армии, потому что полномасштабная война — это тысячи вакансий, в связи с увеличением военной структуру в разы. В этом случае снижение качества управления — естественный процесс. И не нужно бояться об этом говорить, нужно бороться с ней и адекватно подбирать командиров", — рассуждает в беседе с Фокусом Луценко.

Эксперт добавляет, что система армии построена так, что только командир высшего звена может давать оценку командиру низшей звена. Другие механизмы защиты отсутствуют. А потому соцсети — единственная площадка, где военные могут на свой страх и риск говорить о некомпетентности командования.

"Нам нужен гражданский контроль за армией, чтобы военная структура не превращалась в советскую закрытую касту управления, где руководство говорит: „я 10 лет в армии, а ты кто такой“. Сейчас такой принцип есть, но в цивилизованных странах давно придумали методы, как с этим бороться. Их нужно просто позаимствовать", — продолжает эксперт.

Например, по словам Луценко, в армиях НАТО, есть социологические методы оценивания эффективности работы командиров.

"Все, с кем взаимодействует командир, могут давать обратную связь. Для этого может приезжать соцслужба и анонимно опрашивать солдат. В НАТО отработаны техники анонимной социологии, чтобы никто не боялся высказывать свое мнение, и дальше, опираясь на социологию, можно было принимать решения", — считает эксперт.

Как улучшить эффективность командиров

Улучшить качество управления в армии могла бы военная юстиция. Если солдатам выдают ржавые патроны, из-за чего гибнут люди, жаловаться они могут лишь командиру, который отдает приказы тому, кто выдал патроны. Подобная вертикаль, по словам Луценко, неэффективна.

"Нам нужна военная юстиция, которая не будет подразделением армии, как военная служба правопорядка (ВСП). Нужна структура с полномочиями, чтобы нарушения закона действительно расследовали, а следователи могли заходить на территорию военных частей. Потому что сейчас, даже если ГБР захотят расследовать подобные дела, а в 90% случаях они игнорируют такие заявления, их могут не пустить в часть", — продолжает Луценко.

Как известно, летом в парламенте приняли решение трансформировать ВСП в военную полицию, но с урезанными полномочиями. Как объяснял Фокусу член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Александр Бакумов, эта структура не сможет самостоятельно вести досудебные расследования, так как пока что у них нет компетентного штата.

"С учетом нехватки кадров, они не смогут эффективно этим заниматься. Мы частично предоставляем ВП такую возможность — вводим сотрудников в состав следственных групп. Когда у военной полиции появится штат, который сможет эффективно заниматься досудебным расследованием, мы предоставим им такую возможность", — говорил Фокусу Бакумов.

Луценко считает, что такой метод вряд ли может кардинально поменять подход к расследованию некомпетентных решений, что, в целом влияет, на эффективный подбор командиров.

Фокус ранее рассказывал, почему генералов старой закалки обвиняют в неумение решать проблемы в армии.

Также Фокус сообщал, что командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТрО Роман Кулик жаловался на фантастические задачи военных на фронте, которые рассчитаны на "космодесантников" или "запакованных 20-летними спортиками и техникой свежие подразделения".

Автор: Серафима Таран.