Украинские авиадвигатели все еще поставляются в Турцию, несмотря на боевые действия – глава TAI

ЦАМТО, 15 июля. Украинские предприятия, несмотря на боевые действия, продолжают поставлять авиационные двигатели для турецких ударных вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью gdh DEFENCE заявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу.

"Закупка двигателей на Украине является сложной задачей. Это держит нас в напряжении. Однако на сегодняшний день Украина продолжает осуществлять поставки, хотя и с трудом", – сообщил он на канале gdh TV в YouTube.

По словам главы TAI, двигатели украинского производства используются в ударных вертолетах ATAK-2 и многоцелевых T925. Известно, что в 2021 году украинская компания "Мотор Сич" заключила многолетний контракт с TAI на поставку модифицированных двигателей ТВ3-117ВМА для упомянутых авиационных платформ.

М.Демироглу также отметил, что руководство Turkish Aerospace Industries обсуждало вопрос производства украинских двигателей по лицензии. "Был достигнут большой прогресс", – ответил он на вопрос о статусе этой программы, не уточняя деталей.

М.Демироглу не обошел тему зависимости турецкой авиационной промышленности, упомянув проект БЛА "Анка-3", прототип которого выполнил первые взлеты с украинским двигателем.

Гендиректор TAI заявил о намерении в будущем использовать в этом авиационном комплексе новые двигатели турецкого производства. Альтернативу украинской продукции, по его словам, разрабатывает турецкая двигателестроительная корпорация Turkey Engine Industries (TEI), работающая над турбовентиляторным двигателем TF-6000.

"Конечно, мы будем отдавать предпочтение собственным двигателям. К концу 2020-х годов мы будем использовать двигатель TEI или другой аналог местного производства", – заявил генеральный директор TAI.

Кроме вертолетов, авиационные двигатели украинского производства интегрированы на турецкие БЛА Kizilelma и Akinci компании Bayraktar. Украинские наработки также предлагаются для перспективного турецкого истребителя пятого поколения по проекту TF-X.