Войти
ТАСС

Корабли России и Китая проведут учения "Морское взаимодействие - 2024"

260
0
0
Военнослужащий ВМФ во время учений "Морское взаимодействие – 2021"
Военнослужащий ВМФ во время учений "Морское взаимодействие – 2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Маневры пройдут в с 15 по 17 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) выходит в море из китайского порта Чжаньцзян для отработки практической фазы учений "Морское взаимодействие - 2024". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Сегодня совместный отряд кораблей России и Китая в составе корветов "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота и кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегатов "Дали" и "Хэншуй", а также универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" выходит в море из китайского порта для проведения морской фазы учения", - сказали в пресс-службе флота.

Там информировали, что в китайском порту Чжаньцзян состоялась церемония открытия маневров. Перед выходом кораблей в море прошел митинг, посвященный началу маневров. К морякам обратились старшие военно-морские начальники от каждой стороны.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2024" пройдут в период с 15 по 17 июля. В ходе маневров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработают пополнение запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море.

Первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС НОАК были проведены в 2005 году в Желтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
21.10.2009
Приморскую суперверфь построят на базе 30-го СРЗ
25.06.2009
Горизонты боевого корабля
07.05.2009
На Азове построят центр переучивания летчиков ВМФ
07.06.2008
Кораблестроительная авантюра дорого стоит. Строительство нормальных авианосцев в России не освоено в принципе
23.05.2008
"Авианосец - инструмент настоящей политики"
24.01.2007
Отдаем истребители в хорошие руки. Сергей Иванов повез в Индию портфель новых предложений
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК