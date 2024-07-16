Корабли России и Китая проведут учения "Морское взаимодействие - 2024"

Маневры пройдут в с 15 по 17 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) выходит в море из китайского порта Чжаньцзян для отработки практической фазы учений "Морское взаимодействие - 2024". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Сегодня совместный отряд кораблей России и Китая в составе корветов "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота и кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегатов "Дали" и "Хэншуй", а также универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" выходит в море из китайского порта для проведения морской фазы учения", - сказали в пресс-службе флота.

Там информировали, что в китайском порту Чжаньцзян состоялась церемония открытия маневров. Перед выходом кораблей в море прошел митинг, посвященный началу маневров. К морякам обратились старшие военно-морские начальники от каждой стороны.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2024" пройдут в период с 15 по 17 июля. В ходе маневров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработают пополнение запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море.

Первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС НОАК были проведены в 2005 году в Желтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах.