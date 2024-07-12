Новые вооружения для Германии (Die Tageszeitung, Германия)

TAZ: США разместят в Германии дальнобойное оружие, включая гиперзвуковое

Вашингтон и Берлин договорились о размещении в Германии новых комплексов дальнобойного американского оружия, пишет TAZ. Тем самым Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность своим обязательствам по обеспечению европейской безопасности.

США разместят новое оружие дальнего радиуса действия в Германии в начале 2026 года. Об этом лидеры обеих стран заявили в среду на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Сообщается, что в преддверии саммита между правительствами двух стран уже велись переговоры о наращивании военного потенциала.

Согласно совместному заявлению, США намерены сначала лишь временно разместить новые системы вооружений в Германии в составе так называемой "многоцелевой оперативной группы". Однако это лишь временная мера, поскольку в конечном итоге план предусматривает постоянное развертывание систем вооружений. Эти системы включают в себя ракеты большой дальности SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие, находящееся в стадии разработки.

Ракеты SM-6 и Tomahawk имеют радиус поражения от 240 до 2400 километров, в зависимости от варианта и системы запуска — и, следовательно, "значительно больший радиус действия, чем у нынешних систем наземного базирования в Европе", говорится в заявлении.

Размещая эти передовые системы вооружений в Германии, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность единству НАТО и своим обязательствам по обеспечению европейской безопасности. Размещение систем вооружения на территории Германии — это не только реакция на разворачивающиеся на Украине боевые действия, но и знак того, что США под руководством президента Джо Байдена хотят поддержать дальнейшее развитие трансатлантического альянса.

На кону будущее НАТО

Вопрос о будущем НАТО, вероятно, будет обсуждаться, особенно в условиях возможного избрания Дональда Трампа на пост президента. Поэтому одной из целей нынешнего юбилейного саммита, на котором отмечается 75-летие альянса, была выработка стратегии для обеспечения дальнейшего существования НАТО. "Мы сильны как никогда. С тех пор как я вступил в должность, мы удвоили количество боевых подразделений на восточном фланге НАТО. Финляндия и Швеция присоединились к альянсу, а число союзников, тратящих на оборону не менее двух процентов ВВП, выросло с девяти до двадцати трех", — заявил Байден перед рабочей встречей союзников.

Помимо размещения американских систем вооружений в Германии в ближайшие годы, партнеры по альянсу договорились помогать Украине в борьбе с Россией на долгосрочной основе. В ближайший год 32 страны-партнера НАТО окажут Киеву поддержку в размере не менее 40 миллиардов долларов США. Однако эта сумма является лишь ориентиром и может быть увеличена в зависимости от ситуации.

В то же время США, Дания и Нидерланды объявили, что истребители F-16 будут направлены на Украину этим летом. "Правительства Дании и Нидерландов при поддержке США находятся в процессе передачи Украине истребителей F-16 американского производства", — говорится в совместном заявлении трех стран.

Бельгия и Норвегия уже объявили, что предоставят в распоряжение НАТО дополнительные истребители F-16. Эти и другие военные меры, а также обещание поддержать Украину в создании вооруженных сил, которые смогут победить Россию, стали ключевыми темами на саммите НАТО.

Во вторник США, Германия и ряд других членов НАТО объявили, что в ближайшие месяцы предоставят Украине системы противовоздушной обороны, включая системы Patriot, о которых так просил Киев.

"Необратимый" путь для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который также находился в Вашингтоне, поблагодарил партнеров по НАТО за поддержку. Зеленский встретился с членами Конгресса США и национальной делегацией, чтобы выразить свои опасения и требования.

В совместном заявлении, опубликованном в среду, НАТО объявило, что Украина находится на "необратимом пути" к полноправному членству в альянсе. Однако уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Украина присоединится к альянсу только после завершения военных действий с Россией.

Несмотря на все заявления, обещанная военная, финансовая и экономическая помощь Украине не включает в себя никакого наступательного оружия для поражения российских вооруженных сил, как того требует Зеленский.