Обвинения НАТО в адрес Китая являются ложью и клеветой, альянсу стоит прекратить провоцировать конфронтацию - миссия КНР при ЕС

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Пекин решительно отвергает обвинения в адрес Китая, содержащиеся в декларации саммита НАТО в Вашингтоне от 10 июля, называет их лживыми и клеветническими, заявило представительство КНР при Евросоюзе.

"Декларация вашингтонского саммита НАТО пропитана менталитетом времен "холодной войны" и воинственной риторикой. Пункты, касающиеся Китая, провокационны, содержат очевидную ложь и клевету. Мы решительно отвергаем эти обвинения", - говорится в распространенном дипмиссией заявлении.

В декларации, в частности, утверждается, что Китай бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям НАТО", что он играет "определяющую роль" в украинском конфликте за счет поддержки ВПК России, а его политика в Индо-Тихоокеанском регионе влияет на евроатлантическую безопасность.

"Всем известно, что Китай не является виновником украинского кризиса. Позиция Китая по Украине является открытой и честной", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Китай "никогда не предоставлял смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и осуществляет строгий экспортный контроль за товарами двойного назначения".

"Украинский кризис длится уже долго. Но кто подливает масла в огонь? Кто раздувает пламя? И кто стремится к корыстной выгоде? Ответ очевиден для всех", - подчеркивается в заявлении.

В нем содержится призыв к НАТО "внимательно прислушаться к мнению международного сообщества (...), а вместо того, чтобы делать козлами отпущения других, НАТО следует задуматься о себе, предпринять реальные действия для разрядки ситуации и решения проблемы".

Дипмиссия также призвала альянс "оставаться в рамках своей роли региональной оборонительной организации в Североатлантическом регионе", а не становиться "фактором, подрывающим мир и стабильность в АТР, или инструментом, используемым определенными державами для поддержания гегемонии".

"НАТО следует прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество, а также делать больше для содействия миру и стабильности во всем мире", - подчеркивается в документе.