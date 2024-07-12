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Интерфакс-АВН

США частично возобновляют поставки оружия в Израиль - СМИ

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Флаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме.
Источник изображения: © AFP 2020 / AHMAD GHARABLI

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - США вскоре начнут поставки вооружений в Израиль, приостановленные администрацией президента Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно изданию, оружие, которое будет отправлено в Израиль включает 500-фунтовые бомбы. По данным газеты, бомбы "находятся в процессе отправки" и прибудут в Израиль в ближайшие недели.

В свою очередь Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщает, что администрация Байдена передала около половины партии тяжелых бомб, которые она удерживала от поставок Израилю с мая.

Уточняется, что речь идет о 500-фунтовых бомбах. При этом поставка 2 тыс.-фунтовых бомб по-прежнему заморожена.

"Поскольку нашей главной заботой было и остается потенциальное применение 2 тыс.-фунтовых бомб в Рафахе и других местах в Газе, 500-фунтовые бомбы готовятся как часть обычного процесса", - заявил изданию американский чиновник.

В мае президент США заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе. При этом американский президент пообещал, что США в любом случае продолжат поставлять все необходимое для израильской системы ПВО.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов. Представитель Минобороны США Патрик Райдер уточнял, что решение связано с ситуацией в Рафахе.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 908 кг, а также 1,7 тыс. бомб весом около 226 кг", - заявил Райдер.

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Страны
Израиль
США
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