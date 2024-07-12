НАТО возьмет на себя координацию боевой подготовки украинских вооруженных сил - Столтенберг

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - На саммите НАТО в Вашингтоне достигнута договоренность по инициативе помощи Украине в области безопасности и боевой подготовки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет осуществляться под командованием трехзвездного генерала и при персонале примерно в 700 человек, работающих в штабе в Висбадене в Германии, а также на узловых базах в восточной части альянса, чтобы заниматься координацией международной помощи Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

НАТО, по его словам, будет координировать учебу и боевую подготовку украинских вооруженных сил на базах стран-союзниц, а также планировать и координировать передачу Украине материальных средств и ремонт военного оснащения.