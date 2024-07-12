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Интерфакс-АВН

НАТО возьмет на себя координацию боевой подготовки украинских вооруженных сил - Столтенберг

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Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - На саммите НАТО в Вашингтоне достигнута договоренность по инициативе помощи Украине в области безопасности и боевой подготовки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет осуществляться под командованием трехзвездного генерала и при персонале примерно в 700 человек, работающих в штабе в Висбадене в Германии, а также на узловых базах в восточной части альянса, чтобы заниматься координацией международной помощи Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

НАТО, по его словам, будет координировать учебу и боевую подготовку украинских вооруженных сил на базах стран-союзниц, а также планировать и координировать передачу Украине материальных средств и ремонт военного оснащения.

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Страны
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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