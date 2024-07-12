Войти
Интерфакс-АВН

Страны НАТО считают, что Китай оказывает существенную поддержку российскому ВПК - Столтенберг

137
0
0
Флаги РФ и КНР.
Флаги РФ и КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-членов НАТО считают, что роль Китая в поддержке России в ее действиях на Украине являются решающей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Все 32 союзника ясно дали понять, что Китай решающим образом помогает России", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО, говоря о критике Китая, содержащейся в заявлении, назвал это "самым мощным посланием Китаю, когда-либо направленным альянсом".

По его словам, китайская сторона поставляет России, в частности, товары двойного назначения, с помощью которых можно производить оружие.

На вопрос журналиста о том, последуют ли какие-то меры за действия Пекина, Столтенберг сказал, что принимать такие решения должны сами страны-члены альянса.

"Конечно, в конечном счете решение принимать отдельно странам-членам, но я думаю, что послание со стороны НАТО очень явное и решительное", - подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО не занимается введением экономических ограничений против стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
04.04.2007
США могут ослепить армию России
27.03.2007
Тяга без вектора
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых