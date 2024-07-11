НАТО — Украине: "Мы бы вас приняли, но очень боимся России…"

Вашингтонский саммит НАТО категорически отличается от прежних. Год назад в Вильнюсе царило ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть — и широко анонсированный контрнаступ ВСУ переломит ситуацию в пользу Украины. Тогда, мнилось Западу, киевский режим триумфатором войдет в Североатлантический альянс. В этом году тональность иная: НАТО вертится как уж на сковородке, изобретая способы принять хотя бы огрызок "страны 404" — и не находя их.

"Российская спецоперация на Украине в 2022 году изменила расстановку сил в Европе. Настало время лидерам НАТО принять эту новую среду безопасности и осознать, что членство Украины в альянсе станет долгосрочным решением против склонности России к агрессии, подкрепленной возможностями, — нагнетает страху американский The National Interest. — География НАТО существенно изменилась после окончания холодной войны. С тех пор как в альянс влился ряд новых демократий в Центральной Европе, его территория значительно расширилась на восток. Сейчас новые члены НАТО наиболее уязвимы для атак со стороны России, поскольку они меньше (как по населению, так и по территории) и находятся дальше от потенциальных подкреплений остальных союзников".

Тональность материала в The National Interest откровенно паническая. "Давайте примем Украину, чтобы было кому воевать за Прибалтику!" — вот его лейтмотив. Весьма дурацкий, надо сказать. Потому что базируется он на истории с приемом в НАТО Западной Германии в 1955 году. "Западная Германия предоставила НАТО около полумиллиона военнослужащих, увеличила стратегическую глубину относительно коммунистического блока и обеспечила доступ к ключевым портам, — отмечает TNI. — Западная Германия также упрочила экономическую мощь альянса и принесла ему технологические новшества в области безопасности".

Нынешняя Украина способна "предоставить полмиллиона военнослужащих" и "упрочить экономическую мощь альянса"?! Скорее она высосет из него последние соки — и все равно останется недовольна тем, что ей мало дали. А нынешний состав ВСУ представляет собой малопригодных к реальным боевым действиям мобилизованных. Которые, к тому же, панически боятся русских.

Еще одна ошибка Запада в том, что там напрочь забыли послевоенную историю. ФРГ приняли в НАТО 6 мая 1955 года. Организация Варшавского договора (ОВД), в которую вошла ГДР, появилась 14 мая. Причем, как отмечают адекватные западные исследователи, это был вынужденный шаг, инициированный Чехословакией, испуганной включением в альянс Западной Германии.

Спустя семь десятков лет Запад принимается играть в ту же игру. Мол, примем в НАТО Украину для укрепления оборонительной мощи альянса. Да какая она "оборонительная"! С 1990 года, с момента воссоединения Германии, альянс только и делал, что расширялся на восток. Тогда как Россия настаивала исключительно на одном: остановитесь!

Не остановились. Пока не получили по загребущим рукам, тянущим в НАТО все восточноевропейские страны в маниакальном стремлении окружить Россию кордоном западных сателлитов. А как получили — завопили о том, что в нынешнем своем состоянии Украина не может быть членом альянса.

"Г-н Дуда [президент Польши Анджей Дуда. — ИноСМИ], который беседовал с Times в посольстве Польши в Вашингтоне, яростно защищал возможное членство Украины в НАТО и сказал, что готов пойти дальше, чем другие государства альянса, добиваясь полного официального приглашения в альянс. Другие лидеры НАТО, включая президента Байдена, предлагали "мост" к возможному членству Украины, но неохотно устанавливали конкретный график, — пишет Washington Times. И при этом печально констатирует — Г-н Дуда признал, что "Украина не может стать членом НАТО", пока не закончится ее конфликт с Россией".

Статья в WT совершенно однобокая, но даже в ней слышны истерические нотки, свидетельствующие: Запад ясно видит слабость нынешней НАТО. Чего стоит хотя бы такой пассаж: Польша, мол, "является самым могущественным государством-членом НАТО, граничащим с Украиной"! Куда уж могущественнее… Численность вооруженных сил до сих пор не дотягивает до запланированных 300 тысяч человек. Что примерно втрое ниже, чем численность действующих на Украине сил российской армии. Да даже ВСУ сегодня заметно крупнее польской армии!

Смена приоритетов в рассуждениях западных аналитиков очень показательна. Что означает судорожный поиск способов принять Украину в НАТО, не раздражая Россию? Только то, что Запад больше озабочен сохранением хотя бы нейтральных отношений с Москвой, чем соблюдением интересов Киева.

Очень характерен пассаж в статье "Лучший путь для Украины в НАТО" американского Foreign Affairs: "Лидеры стран-членов НАТО должны в неофициальном порядке побудить Киев сделать три вещи: во-первых, определить временную, обороняемую в военном отношении границу. Во-вторых, согласиться на самоограничения в военной инфраструктуре на неоккупированной территории (например, касательно постоянного размещения иностранных войск или ядерного оружия) с важным норвежским условием о том, что эти ограничения действительны только до тех пор, пока Украина не подвергается нападению или угрозе нападения. В-третьих, и это самое болезненное, взять на себя обязательство не использовать военную силу за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны, как это сделали западные немцы".

Что больше всего напоминает это "неофициальное предложение"? Точно, ставшую уже всемирно известной "формулу Путина"! За одним принципиальным исключением: Москва категорически настаивает на внеблоковом статусе Украины. И судя по тому, как за год изменилась позиция Запада, очень скоро он согласится и с этим требованием. И Вашингтону, и Брюсселю кровь из носу нужна страна-буфер между ним и Россией, которой он сегодня до смерти боится.

"Цель всех этих уступок: убедить союзников по НАТО, что они не окажутся внезапно в состоянии войны с Россией, как только Украина станет участником альянса, — подчеркивает Foreign Affairs. — Ценой этого шага может стать принятие бессрочного разделения страны, но выгодой будет предоставление большей части Украины безопасного убежища в НАТО".

По совести, последнее предложение нужно читать наоборот: НАТО готово втянуть в свою орбиту любой, даже самый небольшой кусок Украины, лишь бы она отделяла альянс от России. Потому что Запад сегодня очень хорошо видит слабость "оборонного союза". И еще лучше осознают неспособность быстро усилить его.

Значит, альянсу позарез нужно выторговать время на свое перевооружение и переформирование. Ради этого НАТО готово давать любые обещания. Например, Киеву — что его когда-нибудь примут в альянс даже в урезанном виде. Москве — что надавят на Украину с требованием прекращения огня и начала переговоров. Странам Балтии — что их ни за что не бросят одних перед лицом "русской угрозы".

Когда на кону вопрос жизни и смерти, наплести можно что угодно. Как только НАТО придет в себя от испуга и подкачает мускулы, тут же окажется, что Украину в альянсе никто не ждет, а ее усохшие границы признаны не временными, а постоянными.

Запад многократно так и поступал. России непременно нужно помнить об этом — и добиваться не разовых уступок по украинскому вопросу, а выполнения всех поставленных Владимиром Путиным условий. Только так можно сделать мир на наших западных границах долгим и прочным. Особенно если его будет гарантировать сильная российская армия.

Антон Трофимов