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ТАСС

В НАТО заявили об искусной адаптации ВС РФ к вызовам в ходе СВО

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Генерал армии США Кристофер Каволи
Генерал армии США Кристофер Каволи.
Источник изображения: © AFP 2022 / RICCARDO SAVI

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи отметил, что страны - члены блока активно изучают уроки военного конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России весьма искусно адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются в ходе специальной военной операции на Украине. С таким признанием выступил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

"Россияне очень умно адаптируются технологически и процедурно ко многим вызовам, с которыми сталкиваются на Украине", - заявил он на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

При этом генерал подтвердил, что и страны - члены НАТО, и Североатлантический альянс как организация активно изучают уроки военного конфликта на Украине. Эти выводы найдут отражение в "будущей доктрине" НАТО, подчеркнул Каволи, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США. 

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