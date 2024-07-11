В НАТО заявили об искусной адаптации ВС РФ к вызовам в ходе СВО

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи отметил, что страны - члены блока активно изучают уроки военного конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России весьма искусно адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются в ходе специальной военной операции на Украине. С таким признанием выступил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

"Россияне очень умно адаптируются технологически и процедурно ко многим вызовам, с которыми сталкиваются на Украине", - заявил он на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

При этом генерал подтвердил, что и страны - члены НАТО, и Североатлантический альянс как организация активно изучают уроки военного конфликта на Украине. Эти выводы найдут отражение в "будущей доктрине" НАТО, подчеркнул Каволи, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США.