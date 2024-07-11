“Мост” для Украины в НАТО — трамплин в никуда (Bloomberg, США)

Bloomberg: так называемый мост в НАТО не гарантирует Украине вступление в альянс

Джо Байден и его союзники по НАТО правы в том, что для поддержки Украины нужно прикладывать больше усилий, пишет автор статьи для Bloomberg. Однако, на его взгляд, сулить членство, которое априори невозможно — путь заведомо ошибочный. К несчастью для Киева, "поддержка" — это все, что альянс может предложить ему.

Андреас Клут

Метафоры — опасная вещь, особенно когда речь идет о вопросах войны и мира. Поэтому я опасаюсь коммюнике, которое 32 союзника по организации Североатлантического договора опубликуют на этой неделе по окончании саммита в Вашингтоне. Ведь в него почти наверняка в том или ином виде войдет пассаж госсекретаря США Энтони Блинкена о "мосте" к членству в НАТО — причем не простом, а "прочном и хорошо освещенном".

С моста можно упасть, пытаясь пересечь ревущий поток. Хорошо освещенный или нет, но он протянулся между двумя берегами, и на обоих подстерегают опасности. К тому же вы его еще не достроили, а враги уже пытаются его обрушить. Неспроста в армии считают преодоление водных преград одним из опаснейших видов военных операций.

Давайте начистоту о том, чем этот мост точно не станет. Не станет гарантией безопасности со стороны НАТО — по крайней мере, как они понимаются в статье 5 ее устава, где нападение на одного из членов считается нападением на весь альянс. Поэтому он не только не сможет сдержать эскалацию со стороны России — но, возможно, даже ускорит ее. Выходит, что мост — лишь шаткий риторический понтон в бурном потоке, разделившем Россию и Запад. Союзники вновь повторяют свой первородный грех перед Киевом, который восходит еще к саммиту НАТО в Бухаресте 2008 года.

На том этапе президент России Владимир Путин уже мечтал о том, чтобы вернуть своей стране былое величие, будь то царской или советской эпохи, но еще не порвал с Западом открыто. Неверно оценив масштабы его личности и специфику исторического момента, президент США Джордж Буш решил пригласить Украину и Грузию в НАТО. Американские политологи — представители школы политического реализма — сочли это большой ошибкой. Подобного же убеждения придерживались главы некоторых государств НАТО — например, канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Николя Саркози. Саммит в Бухаресте стал катастрофическим компромиссом и завершился клятвой, что приглашенные страны рано или поздно станут членами НАТО — однако при этом никакие сроки обозначены не были. И с тех пор Украина так и болтается — ни внутри, ни снаружи.

Где бы сегодня оказались Украина, Россия, НАТО и весь мир в немыслимом альтернативном сценарии, если бы Киев стал членом НАТО еще тогда, до начала боевых действий? Статья 5 почти наверняка удержало бы Путина на почтительном расстоянии. Но Украина вряд ли бы стала поистине демократической страной и могла бы ослабить альянс ничуть не меньше Венгрии при Викторе Орбане. (Буквально в минувшие выходные Орбан снова встретился с Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить "мирные" планы — к великому недоумению союзников по НАТО.)

Хотя в действительности членство Киева никогда на повестке дня не стояло, Путин и его прихвостни воспользовались результатами Бухарестского саммита и раскрутили свою ядовитую легенду о вечно враждебном Западе, якобы посягающем на "русский мир", куда, по их мнению, непременно входит Украина. Когда в 2014 году украинцы попытались присоединиться к этому самому Западу (через Европейский союз, но не НАТО), Путин нанес свой первый удар, забрав Крым (Крым вошел в состав России по результатам свободного волеизъявления его жителей — прим. ИноСМИ). Запад не смог наказать его так, чтобы стало по-настоящему больно — и он начал вынашивать планы по захвату всей Украины в 2022 году (захват Украины не входит в цели специальной военной операции — прим. ИноСМИ)

В этот момент Запад запоздало сплотился, чтобы помочь украинцам защититься. Президент США Джо Байден заслуживает похвалы за то, что с тех пор альянс сохраняет целостность. Однако по-своему и он недоработал, всякий раз предоставляя украинцам ровно столько военной помощи, чтобы избежать поражения — но недостаточно для победы.

Байден и другие союзные лидеры понимали, что была и есть одна стратегическая цель, которая даже важнее, чем уберечь Украину как государство: не допустить прямой конфронтации между альянсом под началом США и Россией. В свете отставания России по обычным вооружениям и ее доктрины "эскалация ради деэскалации" слишком высок риск, что Путин сбросит ядерное оружие, чтобы избежать поражения, после чего конфликт перерастет в третью мировую войну.

Однако, верно рассудив, Байден все же спутал два разных вопроса. Первый вопрос касается поддержи Украины — сколько ей требуется вооружения, финансирования, обучения и иной помощи. И здесь ответ Запада должен быть таким: сколько угодно, лишь бы помочь защититься. Не пререкайтесь о типах танков, самолетов или ракет. Отправьте всё оружие, что у вас есть, а затем произведите новое — и отправьте и его тоже.

Другой вариант — то самое злополучное членство в НАТО. Какой бы ситуация ни была в 2008 году, прискорбная реальность с 2022 года такова, что союзники не могут распространить действие статьи 5 на страну, которая уже находится в состоянии войны.

В этом и заключается разница между сегодняшним днем и 1955 годом, когда НАТО приняла в свой состав Западную Германию. Действительно, статус, территория и суверенитет немецкой нации на тот момент были под вопросом, как и у Украины сегодня. Но тогда, Кремль, пусть и сквозь зубы, признавал демаркационные линии между Востоком и Западом, а активных боевых действий не велось.

Нынешний же курс постепенной и бессрочной адаптации невыгоден вообще никому. Наверняка это не просто затянет боевые действия, но и задним числом подтвердит извращенную трактовку Путина, будто Россия ведет "экзистенциальную борьбу" с империалистическим Западом. У него самого и любого его преемника отныне будет четкий аргумент: Россия борется за то, чтобы НАТО зарилась ни на Украину, ни на отчизну.

"Мост" к членству также ставит под угрозу действующий альянс из 32 стран. Любое сближение с Украиной вне гарантий, предусмотренных статьей 5, подначивает Путина к тому, чтобы испытать решимость Запада на прочность. И всякий раз, когда ему это сходит с рук, НАТО теряет еще частичку своего авторитета. Путин уже развернул гибридную диверсионную войну против членов НАТО.

Цель НАТО — не допустить войны крупных держав и пообещать всем своим членам защиту — всеми доступными средствами, вплоть до ядерного оружия. Чтобы оставаться убедительной, эта клятва должна быть безусловной (нападение на вас — считается нападением на меня) и однозначной (или мы готовы идти до конца, или нет).

Посему в правильном коммюнике должны быть отмечены два момента: прости, Украина, но защитить тебя мы не сможем. Но мы дадим тебе все необходимое — то есть гораздо больше, чем давали доселе — чтобы ты победила Путина самостоятельно.