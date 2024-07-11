«Нужно менять систему подготовки»: Ходаковский рассказал о том, какие выводы должна извлечь российская армия из конфликта на Украине

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Российская армия должна сделать серьезные выводы из конфликта на Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, сейчас за ходом специальной военной операции РФ на Украине следят все армии мира. И все они анализируют перспективы применения тех или иных образцов вооружения.
– подчеркивает Ходаковский.
Он обращает внимание на тот факт, что сейчас происходит переосмысление многих военных теорий, которые переходят в разряд устаревших инструкций, а напротив многих военных изобретений прошлого, на которые возлагались повышенные надежды, смело можно ставить большой знак вопроса.
– размышляет бывший командир батальона «Восток».
По его мнению, исходя из опыта, полученного при проведении СВО, в армии необходимы кардинальные перемены. Военные должны заняться освоением новый технологий, а для этого необходимо привлекать в армию специалистов, имеющих техническое образование. Армия должна стать несколько иной, а для этого потребуется пересмотреть систему её подготовки, не просто введя новые дисциплины, но и заложив возможности быстро адаптироваться к новым условиям.
– резюмирует Александр Ходаковский.