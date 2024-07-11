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Военное обозрение

«Нужно менять систему подготовки»: Ходаковский рассказал о том, какие выводы должна извлечь российская армия из конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия должна сделать серьезные выводы из конфликта на Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, сейчас за ходом специальной военной операции РФ на Украине следят все армии мира. И все они анализируют перспективы применения тех или иных образцов вооружения.

Все страны с сильным военным потенциалом, даже не имея прямого доступа к нашей войне, внимательно следят за её ходом и вырабатывают новые подходы и методы ведения боевых действий с учётом того, что мы им показываем

– подчеркивает Ходаковский.

Он обращает внимание на тот факт, что сейчас происходит переосмысление многих военных теорий, которые переходят в разряд устаревших инструкций, а напротив многих военных изобретений прошлого, на которые возлагались повышенные надежды, смело можно ставить большой знак вопроса.

Дешёвые беспилотники быстро показали, что шутка про «после сборки обработать напильником» не такая уж и шутка: пока на гиперсовременное и суперэффективное средство рукастый дядя Вася не наварит защитных решёток - выпускать его на дело противопоказано. Да и решётки, собственно, так себе панацея. Кто мог подумать, что армии вдруг остро понадобятся охотничьи дробовые ружья, чтобы защитить современную бронемашину?

– размышляет бывший командир батальона «Восток».

По его мнению, исходя из опыта, полученного при проведении СВО, в армии необходимы кардинальные перемены. Военные должны заняться освоением новый технологий, а для этого необходимо привлекать в армию специалистов, имеющих техническое образование. Армия должна стать несколько иной, а для этого потребуется пересмотреть систему её подготовки, не просто введя новые дисциплины, но и заложив возможности быстро адаптироваться к новым условиям.

Главный урок этой войны должен быть усвоен, и система подготовки армии должна быть пересмотрена. Сейчас самыми эффективными оказались те, кто при прежних стандартах относился к категории лузеров - головастики с техническими знаниями и игровыми рефлексами. В пехоте потребность не отпала, но все попытки применять её по дедовским стандартам заканчивались большими потерями при малом результате

– резюмирует Александр Ходаковский.

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