Россия восстановила военную машину "быстрее, чем мы ожидали" и производит артиллерийские снаряды с головокружительной скоростью — минобороны страны НАТО (Business Insider, Германия)

BI: Россия производит артиллерийские снаряды с головокружительной скоростью

России удалось восстановить военную экономику гораздо быстрее, чем ожидали на Западе, пишет BI. С начала спецоперации Москва увеличила объем производства артиллерийских боеприпасов с 400 тысяч до двух миллионов снарядов в год. Странам НАТО пока далеко до таких цифр, отмечается в статье.

— Военная экономика России восстановилась ​​очень быстро, заявил во вторник глава минобороны одной из стран НАТО

— Москва уже наладила производство артиллерийских боеприпасов гораздо более высокими темпами, чем до начала спецоперации на Украине

— "Они работают очень быстро", ­­­­­— предупредил министр национальной обороны Литвы.

Россия успешно восстановила свою военную экономику, причем сделала это гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас производит значительно больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала спецоперации на Украине, заявил во вторник глава минобороны одной из стран НАТО.

До начала российской специальной операции на Украине в феврале 2022 года Москва производила в год до 400 тысяч 152-мм снарядов, которые подходят для буксируемых гаубиц советских времен. Но с тех пор эта цифра выросла до двух миллионов снарядов в год, сообщил, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Они работают очень быстро", — сказал Кащюнас в ходе круглого стола, организованного журналом Politicoи немецким телеканалом DieWelt в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент России Владимир Путин предпринял значительные шаги по переводу экономики страны на военное положение "советского", как выразились эксперты, образца. Так, прошлой весной, он произвел перестановки военном руководстве страны, чтобы нарастить объемы производства оборонно-промышленной базы и поддержать массовое производство вооружений.

Кащюнас заявил, что, несмотря на международные попытки причинить России экономический ущерб в наказание за ввод войск посредством таких шагов, как санкции, "военная экономика Москвы" восстановилась "быстрее, чем мы ожидали". Высшие должностные лица и генералы США дали аналогичные оценки российской военной мощи.

Ключевым показателем стал скачок выпуска артиллерийских снарядов. Производство российских 152-мм снарядов превосходит оценки производства 155-мм снарядов стандарта НАТО. В Европе, например, годовой объем производства этого типа артиллерийских боеприпасов составляет менее 600 тысяч штук, а в США — ниже 350 тысяч.

Кащюнас сказал, что Путин пустил значительную часть ВВП страны (по оценкам, около 7%) на военные расходы, но ему придется поддерживать экономику на этом пути, потому что возвращение к прежнему состоянию чревато "кризисом".

"Для этого ему нужен враг, нужны какие-то проблемы, — сказал Кащюнас. — Сегодня это Украина. Может быть, после нее настанет чей-то еще черед".

Кащюнас выступил с речью вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Три прибалтийских страны на передовой линии НАТО — стойкие союзницы Украины и ярые сторонницы дальнейшей помощи Киеву в области безопасности (в том числе из опасений, что в будущем Россия сможет нацелиться на них самих).

Будучи мишенью гибридных атак со стороны соседней России, страны Прибалтики уже давно настаивают на увеличении расходов на оборону среди членов НАТО и всячески подчеркивают, что военный альянс имеет все необходимые возможности для сдерживания и защиты от более обширного российского нападения на Европу.

Кащюнас сказал, что для создания убедительного оборонительного режима, который сможет эффективно сдержать Россию, необходимо заполнить пробелы в таких возможностях, как противовоздушная оборона и боеприпасы большой дальности. Страны Прибалтики уже реализуют ряд инициатив, направленных на устранение этих недостатков, и входят в число лидеров альянса по доле военных расходов относительно ВВП, но многое еще лишь предстоит сделать, отметили чиновники во вторник.

"Мы движемся вперед, но постепенно", — сказал Кащюнас.

Автор статьи: Джейк Эпштейн