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Для мирового “изгоя” Путин подозрительно часто встречается с другими лидерами (Bloomberg, США)

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Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Источник изображения: © POOL

Bloomberg: Владимир Путин свел на нет все попытки Запада изолировать Россию

Владимир Путин "нырнул в настоящий водоворот дипломатических переговоров", сообщает Bloomberg. По словам автора статьи, такая активная внешняя политика, которая приносит Москве и ее партнерам немало выгоды, сводит на нет все усилия Запада изолировать Россию на международной арене.

Российский президент нырнул в настоящий водоворот дипломатических переговоров, и это сводит на нет все попытки Запада выставить его парией в связи с украинским конфликтом.

Президент России Владимир Путин активизировал дипломатию как внутри страны, так и за рубежом, презрев попытки США и их союзников выставить его мировым изгоем в связи со спецоперацией на Украине.

Всего за два месяца с момента начала своего пятого президентского срока в мае Путин провел более 20 встреч с лидерами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Путин также совершил шесть зарубежных визитов — даже при том, что возможности его поездок ограничены, поскольку в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за предполагаемые военные преступления на Украине.

Часть его собеседников — выходцы из стран бывшего СССР, которые вынуждены поддерживать хорошие связи с Россией, другие же представляют государства, разделяющие антиамериканскую позицию Путина. Но третий лагерь — это страны, которые старались сохранить нейтральную позицию в конфликте, и это доказывает, что стремление российского лидера привлечь на свою сторону так называемый Глобального Юг в качестве противовеса действующему мировому порядку под началом США постепенно окупается.

Диалог с Си

Путин, не теряя времени, возобновил дружбу с главой Китая Си Цзиньпином, прилетев в Пекин всего через неделю после того, как был приведен к присяге на очередной шестилетний срок. В этом месяце лидеры снова встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Си Цзиньпин, чья поддержка помогла России выстоять беспрецедентные санкции Запада из-за спецоперации на Украине, заявил, что Китай “всегда стоял на верной стороне истории”, после чего двое лидеров пообещали “упрочить всеобъемлющую стратегическую координацию”.

Визит Моди

Визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву на этой неделе — первый в Россию за пять лет — стал четким сигналом о решимости Индии сохранить близость к России даже на фоне углубляющейся китайско-российской дружбы. Нью-Дели остается крупным клиентом Москвы на рынке оружия даже несмотря на попытки разнообразить свои оборонные потребности и с начала украинского конфликта впадает во все более глубокую зависимость от дешевой российской нефти.

“Мирная миссия” Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна недавно стала временным председателем Европейского союза, бросил вызов критике других лидеров ЕС по поводу мирной инициативы и переговоров с Путиным в Москве на прошлой неделе. Орбан, которого считают самой дружественной России фигурой во всем блоке из 27 стран, ранее посетил Владимира Зеленского в Киеве, а после переговоров с Путиным отправился в Китай на встречу с Си Цзиньпином.

Приглашение Эрдогана

Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые с сентября прошлого года на полях саммита ШОС. Они обсудили бурный рост российского туризма в Турции и атомную электростанцию “Аккую”, которую в стране возводит российский “Росатом”. Эрдоган сказал, что Турция, даже будучи членом НАТО, хочет “дальнейшего развития теплых отношений” с Россией, и пригласил Путина посетить его в скором времени.

Альянс с Северной Кореей

В июне Путин совершил первую за 24 года поездку в Северную Корею, где подписал пакт о взаимной обороне с лидером Ким Чен Ыном, который пообещал безоговорочно поддержать Россию в конфликте с Украиной. Военное партнерство усилило опасения, что Россия предоставит изолированному коммунистическому государству передовые оружейные технологии в благодарность за боеприпасы и ракеты в поддержку военной машины Кремля. Из Пхеньяна Путин отправился во Вьетнам, который также проигнорировал жалобы США на прием российского лидера.

Обширные контакты

С мая Путин провел целый ряд встреч с иностранными правителями в России и за рубежом. Помимо Си и Эрдогана, Путин встретился с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Пакистана и Катара на полях саммита ШОС в Астане. В России он провел переговоры с коллегами из Зимбабве, Боливии, Республики Конго, Кубы, Армении, Таджикистана и Бахрейна. Путин также посетил Узбекистан и Белоруссию и встретился с их лидерами.

При этом российскому президенту предстоит еще больше встреч на высшем уровне: в октябре Россия примет у себя в Казани саммит группы БРИКС в расширенном составе. По всей видимости, это даст Путину возможность встретиться с лидерами Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Автор: Генри Мейер (Henry Meyer)

Статья написана при участии Криса Миллера (Chris Miller) и Джины Тернер (Gina Turner)

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