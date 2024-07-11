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Военное обозрение

Пресса США: Страны НАТО не способны производить столько оружия, сколько запрашивает Украина

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Источник изображения: topwar.ru

На проходящем в Вашингтоне юбилейном саммите НАТО прозвучали заявления, которые восприняли в штыки украинские «турбопатриоты». Уверенные в том, что Североатлантический военный блок и налогоплательщики стран, в него входящих, обязаны бесконечно и бесконтрольно финансировать Украину, указанные лица получили ушат холодной воды на свои головы.

Дело в том, что, как пишет американское издание WSJ, в НАТО отчитались не просто об отставании от графика производства оружия и боеприпасов для Украины, а в том, что даже коллективно военный блок не в состоянии столько производить, сколько запрашивает Украина на фоне потерь ранее поставленных ей объёмов вооружения.

Из статьи:

Производственные мощности стран НАТО не способны обеспечивать запрашиваемые Украиной объёмы вооружения. При этом в альянсе видят, как Россия темпами, вызывающими озабоченность, нарастила объёмы выпуска продукции военного назначения.

В материале говорится о том, что уровень роста российского военного производства значительно опережает аналогичный рост в странах НАТО.

Напомним, что ранее Чехия обещала закупить для Украины «по всему миру» миллион артиллерийских снарядов, однако своё обещание так и не выполнила.

Безусловно, эта публикация вызвала гнев на Украине, однако для нашей страны это точно не повод для шапкозакидательских настроений. Ещё предстоит решить огромное количество задач, в том числе и в сфере отлаженной работы военно-промышленного комплекса. Да и в самом НАТО вполне могут перенаправить очередную часть средств на развитие своего ВПК, пока работает американский печатный станок.

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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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