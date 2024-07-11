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ТАСС

WSJ: на саммите НАТО признают, что не успевают производить оружие для Украины

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Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

По данным газеты, изготовление ракет Javelin займет в два раза больше времени, чем на это рассчитывали изначально

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все потребности Украины. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, многие признают, в том числе оборонные компании и Пентагон, что их ранние оценки были слишком оптимистичными насчет того, как быстро они смогут увеличить производство оружия, необходимого для Киева.

Так, перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы означают, что потребуется четыре года, чтобы удвоить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin. Это вдвое дольше, чем ожидалось изначально, отмечает издание. WSJ также указывает на проблемы не только с финансированием, но и на "бюрократические сложности".

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву и построения "моста в НАТО" для Украины, который позволит ей в перспективе стать участницей альянса. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
NATO
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