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Интерфакс-АВН

Украина в ходе саммита НАТО будет добиваться отмены ограничений США на использование оружия для ударов по России - СМИ

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Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Украина хочет добиться разрешения от администрации президента США Джо Байдена использовать оружие, поставляемое США, для нанесения ударов по территории России, сообщает Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена во время саммита НАТО на этой неделе, чтобы добиться отмены всех ограничений на использование оружия, поставляемого из Америки, на территории России", - пишет издание.

Как заявил газете Ермак, в частности, украинские чиновники хотят, чтобы администрация Байдена разрешила Киеву использовать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Кроме того, Киеву необходимо больше информации о том, сколько вооружений США планирует предоставить в ближайшие месяцы, а также об ожидаемой дате их поставки.

По словам Ермака, доставка помощи, одобренной Конгрессом США в апреле, задерживается.

"Нам нужно больше. Необходимо действовать быстрее", - добавил он.

В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил телеканалу PBS, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по "любому месту, где российские войска пересекают границу".

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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