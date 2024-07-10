Несколько секунд от обнаружения до поражения цели: в зоне СВО возросла эффективность применение ВС РФ разведывательно-ударных комплексов - РУК

Источник изображения: topwar.ru

В ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции ВС РФ не только совершенствуют методы боев, но и благодаря напряженной работе российских предприятий ВПК постоянно применяют новые виды вооружений и оборудования, в том числе ударно-разведывательных комплексов - РУК.

Конечно, речь в первую очередь идет о массовом применении в конфликте на Украине разведывательных и ударных, а порою гибридных, БПЛА. Именно наличие беспилотников разного типа и назначения заставило переосмыслить многие ранее считавшиеся традиционными концепции ведения современных военных кампаний.

И здесь российским военным есть чем гордиться. Уже своего рода международно узнаваемым брэндом стал дрон-камикадзе «Ланцет», разработанный и производимый компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»). В импортном варианте этот высокоточный барражирующий боеприпас, неоднократно уничтожавший в том числе западные системы ПВО, которые как раз предназначены для борьбы с дронами, известен под названием ZALA Lancet. Не менее известны и БПЛА «Герань», которые выводят из строя военные объекты противника в глубоком тылу.

Касательно разведывательных дронов, большой популярностью у военных в зоне СВО пользуются многофункциональные беспилотные комплексы семейства «Орлан», которые активно применяются для наблюдения за различными объектами и решения многочисленных боевых задач. Этот БПЛА самолетного типа способен подниматься на высоту до шести километров, развивает скорость до 150 км/ч, автономная работа достигает 18 часов, за это время беспилотник может пролететь до 600 км. В настоящее время «Орлан-10» — наиболее массовый дрон Вооруженных сил Российской Федерации, есть и более современные разработки «Орлан-20».

Разведывательные и ударные БПЛА чаще всего работают в паре. При этом нарастающая деградация противовоздушной обороны ВСУ позволяет российским беспилотникам порою по несколько часов беспрепятственно выискивать цели для последующих ударов глубоко в украинском тылу, в том числе непосредственно в крупных населенных пунктах.

В конце февраля этого года тогда еще министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск «Центр» в зоне СВО особо отметил высокий рост эффективность применения нашими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. И это не только разведывательные и ударные дроны, но и наземное оборудование.

В начале июня Минобороны России сообщило, что военные ВС РФ в зоне СВО начали применять новые многофункциональные радиолокационные станции «Ирбис», способные вести разведку на значительную глубину обороны противника. Что примечательно, новые РЛС поступили в распоряжение группировки войск «Север», которая ведет бои на севере Харьковской области. Отмечается, что мобильная станция легко перемещается, засекает все типы артиллерии, а также способна выявлять и воздушные цели, включая малогабаритные FPV-дроны.

Именно благодаря РЛС «Ирбис» неоднократно срывались ракетные удары ВСУ по мирному населению, станция засекала все пуски ракет и оперативно передавала информацию силам ПВО. Кроме того, данная РЛС способна вести корректировку огня артиллерии.

Источник изображения: topwar.ru

Возвращаясь в относительно далекую историю нашего государства стоит отметить, что автоматизированную систему управления войсками (АСУВ) под названием «Маневр» советские военные апробировали еще в ходе оперативно-стратегических учений «Запад-81» в начале 80-х годов прошлого века. Проведенные учения показали значительное, почти пятикратное, повышение эффективности применения артиллерийского и авиационного вооружения. По существу, АСУВ «Маневр» и стала прародительницей уже современных разведывательно-ударных комплексов (РУК).

В состав этих комплексов входят различные, в том числе и межвидовые, средства разведки, целеуказания и огневого поражения, объединённые в единое информационное пространство поля боя, которое военные стратеги в США называют методом ведения сетецентрической войны, в том числе с активным применением разведывательно-ударных комплексов.

На сегодня ВС России располагают внушительным арсеналом отдельных устройств и интегрированных комплексов для оперативного поражения целей, выявленных у противника всей гаммой средств разведки — от традиционной топографической привязки до задания координат одиночных целей, в том числе, и с их лазерной подсветкой. Именно так наводится на цель высокоточный 122-мм корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь», разработанный в тульском КБ Приборостроения и активно применяемый ВС РФ в зоне СВО.

Как недавно заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, сейчас на поле боя время от обнаружения цели до команды на ее поражение сократилось буквально до нескольких секунд. Линейка применяемых российскими военными разведывательно-ударных комплексов широкая, они постоянно совершенствуются и пополняются новыми разработками оборонных компаний и военных научно-исследовательских учреждений, как государственных, так и частных. Не все они известны широкой общественности, что вполне объяснимо в текущей ситуации.

Еще в августе прошлого года на выставке «Армия-2023» ОКБ «Астрон» представило образец и сообщило журналистам о начале серийного выпуска разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост», установки сразу стали поступать в зону СВО. В ходе модернизации комплекс стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию — возможность нанесения удара, сообщили разработчики. Система «Блокпост» позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок. Таким образом, увеличивается дальность действия комплекса и приобретается функция детального обзора той или иной зоны.

В январе этого года в Минобороны РФ сообщили о применении нашими военными в зоне СВО новейших комплексов артиллерийской разведки «Ястреб-АВ». Как отметили в российском военном ведомстве, эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами обеспечивается за счет современных средств разведки, таких как радиолокационные комплексы разведки «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», а также радиолокационных станций «Аистенок». Они работают в рамках контрбатарейной борьбы в том числе в связке с новыми САУ «Коалиция-СВ», значительно увеличивая скорость и точность поражения орудий противника. Комплексы способны оперативно определять координаты нахождения минометных расчетов, артустановок и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса.

В конце января этого года Министерство обороны РФ показало кадры применения разведывательного беспилотника Supercam в зоне СВО. Дрон имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, его двигатель работает почти бесшумно, что сильно затрудняет обнаружение беспилотника. В зоне боёв данный БПЛА в основном применяется для обнаружения целей и передачи их координат артиллеристам. Российские военные отмечают быструю скорость развертывания дрона и высокую эффективность получения разведданных в режиме реального времени.