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Интерфакс-АВН

ВТС Индии и России переориентируется на разработку и производство передовых оборонных технологий и систем - совместное заявление

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия в рамках военно-технического сотрудничества сосредоточатся на совместном производстве оборонных технологий и систем, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

"Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, отмечается в заявлении, "стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена".

Россия и Индия также договорились предпринять "дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей вооруженных сил Индии, а также по согласованию Сторон для последующего экспорта в третьи страны, дружественные для обоих государств".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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