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Интерфакс-АВН

Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер

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Проектное изображение перспективного легкого транспортно-пассажирского самолета ЛМС-192 "Освей" совместной разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и белорусского ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"
Проектное изображение перспективного легкого транспортно-пассажирского самолета ЛМС-192 "Освей" совместной разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и белорусского ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".
Источник изображения: ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"

Минск. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и белорусское предприятие "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Брестская область) приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей".

"Буквально месяц назад был подписан договор между УЗГА и белорусской организацией на проектирование самолета, выдано техническое задание, и специалисты приступили к соответствующей работе. Поэтому идем в графике", - сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба белорусского правительства.

Ранее белорусский вице-премьер Петр Пархомчик сообщал, что первый образец совместного с РФ самолета "Освей" планируют произвести в Белоруссии в 2026 году. "Небольшой самолет, 19-местный, он носит название "Освей". Мы работаем с нашими российскими партнерами на стадии разработки самолета. Соответственно, мы будем иметь право производить этот самолет", - говорил Пархомчик в апреле.

По соглашению между правительствами двух стран Россия в рамках кооперации с Белоруссией по созданию легкого многоцелевого самолета "Освей" должна разместить заказ на белорусском 558-м АРЗ" на производство до 2038 года не менее 178 фюзеляжей, а также 50% самолетов "Освей", предусмотренных к поставке в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ, но не менее 89 единиц.

Согласно документу, проект будет реализован в соответствии с законодательством РФ. Сертификация самолета будет проводиться в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными Росавиацией. Финансирование разработки и сертификации самолета обеспечивается РФ и Белоруссией на паритетных началах.

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Белоруссия
Россия
Продукция
Небо РЛК
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