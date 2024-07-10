«Мы готовимся к войне», — заявил помощник генерального секретаря НАТО

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На саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждаться важные вопросы, связанные с отношениями с Европейским союзом, Азией и Тихоокеанским регионом. Также будет уделено внимание подготовке Альянса к возможным военным конфликтам. Об этом рассказал помощник генерального секретаря НАТО Джейми Ши в интервью DW.

По словам Ши, Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи может представить главам государств доклад об учениях войск Альянса в странах Балтии и реализации планов региональной обороны, согласованных в прошлом году в Вильнюсе. Также ожидается, что участники саммита обсудят уровень расходов на оборону. Страны Балтии, Польша, Великобритания и другие государства могут настаивать на повышении этого уровня до 2,5%.

Кроме того, Ши отметил, что Украина будет доминировать в повестке дня саммита. Он также ответил на вопрос о вероятности возможного конфликта.

«На стороне НАТО будут вооружённые бои, но Европейский союз должен играть более значительную роль в гражданской обороне. Я имею в виду больницы, эвакуацию, помощь беженцам, уменьшение последствий разрушения окружающей среды и защиту гражданского населения в случае нападения на города. Это было бы хорошее разделение обязанностей: НАТО сражается на фронте, а ЕС защищает тыл», — сказал помощник генерального секретаря НАТО.

Он также подчеркнул, что НАТО чётко определило Россию как своего самого опасного и прямого противника, а также самую большую угрозу. По его словам, это касается не только Украины, но и самого Альянса. Действия России не только нанесли ущерб Украине, но и разрушили нынешнюю архитектуру европейской безопасности.