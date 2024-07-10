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Интерфакс-АВН

Спикер палаты представителей США намерен оказать давление на союзников по НАТО в вопросах военных расходов - СМИ

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он на встречах с представителями стран НАТО в рамках вашингтонского саммита альянса будет добиваться выполнения ими обязательств о выделении на оборону установленных 2% ВВП, сообщает Politico.

"Каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Таково соглашение, такова сделка", - заявил Джонсон, выступая в Гудзоновском институте.

Он добавил: "На встречах с делегациями НАТО на этой неделе, я собираюсь поднять этот очень серьезный вопрос с каждой из них".

Джонсон заявил, что республиканцы будут сохранять приверженность поддержке альянса.

"Республиканцы, конечно, радуются миру и процветанию, которых добилась НАТО, и будут продолжать поддерживать наших партнеров в предотвращении ненужных войн, но мы также считаем, что НАТО необходимо делать больше", - сказал Джонсон.

"Мы поддерживаем его, мы отмечаем его достижения. Но, я бы сказал, со стороны стран-участниц должно появиться новое чувство приверженности, есть и другие, которые стремятся стать частью альянса. Но мы должны убедиться, что за это взимается вступительный взнос", - добавил спикер.

Он подверг критике Канаду за то, что та еще не выделяет 2% ВВП на оборонные нужды.

"Они чувствуют себя в безопасности, находясь на нашей границе, и им не нужно беспокоиться об этом. Я думаю, это позорно", - заявил Джонсон.

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Канада
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