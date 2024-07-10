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Интерфакс-АВН

Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы" и других региональных "сил сопротивления" - СМИ

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Митинг, посвященный ежегодному Дню мучеников «Хезболлы». Южный пригород Бейрута, Ливан, 11 ноября 2022 года. Фото Reuters
Митинг, посвященный ежегодному Дню мучеников «Хезболлы». Южный пригород Бейрута, Ливан, 11 ноября 2022 года. Фото Reuters.

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Масуд Пезешкиан, избранный президентом Ирана, заявил, что продолжит оказывать поддержку "силам сопротивления" в регионе, включая движение "Хезболла", сообщают арабские СМИ.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму. Поддержка сопротивления коренится в фундаментальной политике Исламской Республики Иран, идеалах покойного имама Хомейни и указаниях Верховного лидера, и будет продолжаться с прежней силой", - написал Пезешкиан в ответ на послание лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы с поздравлениями с избранием на президентский пост.

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Иран
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