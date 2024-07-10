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Интерфакс-АВН

Байден обещал в раках саммита НАТО объявить об укреплении украинской ПВО - Белый дом

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне намерен встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, сообщил Белый дом.

"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима", - приводит Белый дом слова Байдена.

Президент добавил: "Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины, которые помогут защитить ее города и гражданское население от российских ударов".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что заявления Украины о том, что РФ нанесла ракетный удар по гражданским объектам в Киеве, не соответствуют действительности.

"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - сообщили в военном ведомстве.

В нем отмечается, что "аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО".

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