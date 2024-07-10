США одобрили Польше займ в $2 млрд на военные нужды - госдеп

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - США в рамках соглашения выделят Польше займ на военные нужды для укрепления так называемого восточного фланга НАТО, сообщил госдеп.

"США объявляют о втором займе на военные нужды в размере $2 млрд в рамках соглашения с Польшей о прямом кредитовании ", - говорится в сообщении, и подчеркивается, что "эта сделка еще больше укрепит восточный фланг НАТО".

Госдеп отметил, что Польша проводит крупную программу военной модернизации, включающую покупку американских средств обороны, таких, как истребители F-35, ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.