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Интерфакс-АВН

США одобрили Польше займ в $2 млрд на военные нужды - госдеп

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Учения ВС США и Польши
Учения ВС США и Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - США в рамках соглашения выделят Польше займ на военные нужды для укрепления так называемого восточного фланга НАТО, сообщил госдеп.

"США объявляют о втором займе на военные нужды в размере $2 млрд в рамках соглашения с Польшей о прямом кредитовании ", - говорится в сообщении, и подчеркивается, что "эта сделка еще больше укрепит восточный фланг НАТО".

Госдеп отметил, что Польша проводит крупную программу военной модернизации, включающую покупку американских средств обороны, таких, как истребители F-35, ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
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