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Финляндия занимает в глазах НАТО ведущие позиции — однако дальнейшие перспективы не самые радужные (Talouselämä, Финляндия)

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Финские военнослужащие
Финские военнослужащие.
Источник изображения: © flickr.com / Cremo

Talouselämä: проблемы в экономике заставят Финляндию снизить траты на оборону

Цель НАТО, в соответствии с которой расходы на оборону должны составлять 2% ВВП, в настоящее время Финляндия перевыполнила, пишет Talouselämä. Однако долго так не будет — страна очень скоро столкнется с серьезными проблемами в достижении целевых показателей НАТО из-за проблем в экономике.

Финляндия занимает ведущие позиции среди стран НАТО по целевым показателям оборонных расходов, сообщается в последнем отчете военного альянса. В этом году оборонный бюджет страны является седьмым по величине среди всех стран-членов. Великобритания и Дания отстают.

Финляндия явно превысила планку НАТО по оборонным расходам в размере 2% от ВВП. Доля финских расходов на оборону в этом году составила 2,41% ВВП.

Оборонный бюджет Финляндии на 2024 год составляет примерно шесть миллиардов евро. С 2020 года бюджет увеличился почти вдвое.

В последнее время Финляндия осуществила крупные закупки в секторе обороны — например, закупила истребители и военные корабли.

По мнению Иро Сярккя (Iro Särkkä), научного сотрудника Института внешней политики Финляндии, который дал интервью финской телерадиокомпании Yle, Финляндия может столкнуться с серьезными проблемами в достижении целевых показателей расходов НАТО на оборону в будущем, поскольку рост экономики остается слабым.

"Закупки будут украшать статистику до 2027 года, но после этого уровень рухнет, если не будут приняты меры", — уверен Сярккя.

Благодаря недавним закупкам Финляндия также оказалась в числе ведущих стран относительно цели НАТО по закупкам вооружений. Цель состоит в том, чтобы на закупку вооружений использовалось 20% оборонного бюджета.

Доля финских закупок оборудования составляет в этом году не менее 45,8% оборонного бюджета. По этому показателю Финляндия находится на четвертом месте после Польши, Венгрии и Албании.

Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне, США, во вторник, 9 июля.

Автор: Милена Сопанен (Milena Sopanen)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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