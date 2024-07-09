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ТАСС

СМИ: слова Каллас о единстве ЕС в вопросе поддержки Украины далеки от реальности

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Кая Каллас
Кая Каллас.
Источник изображения: rus.delfi.ee

Это очевидно на фоне визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию, пишет газета Berliner Zeitung

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Высказывания будущей главы европейской дипломатии, действующего премьера Эстонии Каи Каллас о единстве ЕС в поддержке Киева далеки от реальности, что очевидно на фоне визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию. Такое мнение высказывается в материале газеты Berliner Zeitung.

По ее оценкам, визит Орбана в Москву и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что страны ЕС придерживаются разных взглядов на внешнеполитический курс сообщества, включая вопрос поддержки Киева. На этом фоне издание называет недавний пост Каллас в X (ранее Twitter) "отрицанием реальности" и констатирует, что эстонский премьер противоречит сама себе: с одной стороны, она констатирует факт поездки венгерского премьера в Россию, тем самым признавая разобщенность стран ЕС, а с другой - прямым текстом заявляет о якобы единстве сообщества в вопросе поддержке Украины.

Ранее Каллас, кандидатуру которой на пост главы евродипломатии утвердил Европейский совет, выступила с критикой визита Орбана в Москву. В своем сообщении она заявила, что венгерский премьер "никоим образом не представляет Евросоюз" на переговорах с Путиным и использует председательство Будапешта в Совете ЕС, "чтобы посеять путаницу". Она указала, что Евросоюз якобы остается единым в своей поддержке киевского режима.

Путин и Орбан провели 5 июля переговоры в Кремле, они продлились более 2,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инициатором визита премьер-министра Венгрии в РФ был Будапешт, предложение поступило в Москву буквально за два дня до этого визита. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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