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Военное обозрение

МИД Китая: НАТО – реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности

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Источник изображения: topwar.ru

Пока в НАТО пытаются выставить себя защитниками мира и гуманности, одновременно пытаясь представить Россию, Китай и некоторые другие страны воплощением зла, реальная угроза миру исходит именно от этой организации. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

НАТО – реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности

- сказал китайский дипломат.

Он отметил, что Североатлантический альянс, являющийся продуктом холодной войны, это крупнейший в мире военный союз, который «постоянно расширяет свои полномочия, выходя за рамки обороны и провоцируя конфронтацию».

По словам Линь Цзяня, действия НАТО показывают, что в альянсе продолжают господствовать «менталитет холодной войны и идеологические предрассудки».

Стоит добавить, что НАТО уже мало того, что блок натворил в Европе, и он всё больше расширяет своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремясь, по мнению китайских экспертов, создать здесь азиатский аналог альянса. Для этого привлекаются союзники Соединённых Штатов в регионе – Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и Новая Зеландия.

Линь Цзянь призвал НАТО перестать создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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