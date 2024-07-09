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Пока в НАТО пытаются выставить себя защитниками мира и гуманности, одновременно пытаясь представить Россию, Китай и некоторые другие страны воплощением зла, реальная угроза миру исходит именно от этой организации. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
- сказал китайский дипломат.
Он отметил, что Североатлантический альянс, являющийся продуктом холодной войны, это крупнейший в мире военный союз, который «постоянно расширяет свои полномочия, выходя за рамки обороны и провоцируя конфронтацию».
По словам Линь Цзяня, действия НАТО показывают, что в альянсе продолжают господствовать «менталитет холодной войны и идеологические предрассудки».
Стоит добавить, что НАТО уже мало того, что блок натворил в Европе, и он всё больше расширяет своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремясь, по мнению китайских экспертов, создать здесь азиатский аналог альянса. Для этого привлекаются союзники Соединённых Штатов в регионе – Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и Новая Зеландия.
Линь Цзянь призвал НАТО перестать создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.