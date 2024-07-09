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Военное обозрение

«Уложились в рекордно короткие сроки»: Испания завершила восстановление новой партии танков Leopard 2A4 для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Santa Bárbara Sistemas завершила капитальный ремонт 10 танков Leopard 2A4, которые испанское правительство намерено передать ВСУ.

Они входят в состав второй партии этих бронемашин из 19 единиц, поставка которых была обещана Мадридом в марте текущего года. Ранее ВСУ получили из Испании 10 экземпляров Leopard 2A4 (двумя траншами – в апреле и сентябре 2023 года) в рамках передачи первого пакета ОБТ.

Компания завершила восстановительные работы, уложившись в рекордно короткие сроки в три месяца, и с конца июня 10 танков Leopard готовы к передаче

- отметил подрядчик.

Кроме того, компания предложила властям Испании произвести до 50 новых гусеничных бронемашин Ascod для Украины, однако решение по этому поводу еще не принято.

Для удовлетворения собственных нужд испанская армия выделила €126 млн на ремонт и модернизацию неназванного числа танков Leopard 2E и Leopard 2A4, состоящих на вооружении войск. Конкретный облик усовершенствованных ОБТ пока что не ясен, но известно, что командование намеревалось установить на них дистанционно управляемый боевой модуль, КАЗ, заменить 120-мм пушку на более современную, добавить дополнительную броню и систему оповещения о лазерном излучении.

По данным IISS, на вооружении испанской армии на начало 2024 года состояло 219 Leopard 2E, в то время как 98 Leopard 2A4 находились «на хранении» (фактически в нерабочем состоянии).

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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