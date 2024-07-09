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Интерфакс-АВН

Международному сообществу нужно создать условия для диалога между Россией и Украиной - Си Цзиньпин

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Пекин. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил о необходимости создания условий для диалога между Россией и Украиной.

"Международному сообществу следует создать условия для прямого диалога между Россией и Украиной и оказать содействие в этом", - приводит слова Си Цзиньпина агентство ЭФЭ.

По его словам, "все стороны заинтересованы в том, чтобы изыскать политическое решение через скорейшее прекращение огня".

"Китай активно продвигает идею переговоров и поддерживает любые усилия, которые привели бы к урегулированию кризиса", - отметил Си Цзиньпин. Он поблагодарил главу венгерского правительства за усилия, направленные на это, отметив, что Пекин и Будапешт разделяют основные идеи по этому вопросу и движутся в одном направлении.

Орбан со своей стороны подчеркнул, что Китай не только стремится к миру в турбулентной мировой ситуации, но и выступает с рядом конструктивных идей, проявляя себя как стабилизирующую силу.

Ранее Орбан сообщил, что прибыл с визитом в Китай, разместив на своей странице в соцсети Х фотографию из Пекинского аэропорта. Фотография сопровождается подписью: "Миссия Мира 3.0. Пекин".

После визитов в Киев и Москву в интервью швейцарской газете Die Weltwoche Орбан заявил, что у него будут "неожиданные встречи". После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве Орбан сообщил в соцсети X, что с 8 июля он намерен продолжить усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. "В Москве я провел переговоры с президентом Путиным. Моей целью является установление прямых контактов, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение последует в понедельник", - говорилось в сообщении венгерского премьера.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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