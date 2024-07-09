В итоговом коммюнике саммита НАТО могут быть выдвинуты обвинения в адрес Китая за поддержку России в украинском конфликте - СМИ

Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - В коммюнике по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, планируется подвергнуть критике Китай за якобы оказываемую им поддержку России в украинском конфликте, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Издание пишет, что если ранее некоторые члены альянса из Южной Европы были "больше обеспокоены нелегальной миграцией и угрозами, исходящими с Ближнего Востока", то сейчас "взгляды на Китай и его отношения с НАТО изменились из-за все более очевидной помощи Пекина Москве на Украине и нежелания Китая осудить войну".

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь опроверг заявления западных политиков о том, что Пекин оказывает поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

По его словам, "Китай по-прежнему остается приверженным продвижению мирных переговоров и поиску путей политического урегулирования украинского кризиса". Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул У Цянь.

В то же время, он заявил, что "США оказывают военную помощь Украине на беспрецедентном уровне и при этом выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией, что является хрестоматийным примером практики двойных стандартов, а также крайне лицемерным и безответственным".