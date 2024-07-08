В порту Бендер - Аббас в Персидском заливе по неизвестной причине затонул фрегат ВМС Ирана IRIS Sahand (F-74)

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Ирана потеряли фрегат IRIS Sahand (F-74), корабль по неизвестным причинам внезапно затонул в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на иранские медиа.

В порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана на берегу Персидского залива, затонул фрегат ВМС Ирана IRIS Sahand (F-74), причина на данный момент неизвестна. Судя по фото, корабль лег на левый борт и ушел на дно, над водой возвышается только часть правого борта и боевой рубки. Иранские СМИ подтверждают «инцидент», но пока пишут о некой аварии.

Стоит отметить, что данный фрегат довольно новый, он вошел в строй 1 декабря 2018 года. IRIS Sahand (F-74) построен на верфи Shahid Darvishi Marine Industries в Бендер-Аббасе на берегу Ормузского пролива, фрегат является третьим кораблем проекта Mowj, после Jamaran и Damavand. По традиции получил название в честь вулкана Саханд, прежде это имя носил построенный в Британии легкий фрегат типа Vosper mk.5, погибший в бою с американцами во время операции «Богомол» в 1988 году.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Корабли типа Moje имеют водоизмещение порядка 1500 т и длину 95 м, в Иране классифицируются как эсминцы. Экипаж состоит из 140 человек. Обладают пониженной радиолокационной заметностью, могут нести вертолет, для этого имеется специальная площадка.

IRIS Sahand (F-74) известен тем, что в 2021 году совершил переход из Персидского залива в Балтийское море, после чего принял участие в Главном Военно-морском параде ВМФ России.