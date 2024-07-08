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ТАСС

Лавров заявил, что РФ будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД назвал заявления Запада о том, что они не воюют с Россией, плохой миной при плохой игре

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием, которое поставляется Киеву. Об этом заявил г  Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Они продолжают говорить, - американцы, натовцы, - что мы ни в коем случае не воюем с Россией. Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают", - сказал он.

"Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", - отметил Лавров, отвечая на вопрос про обстрелы российских регионов американскими вооружениями, которые поставляются Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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