Лавров заявил, что РФ будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием

Глава МИД назвал заявления Запада о том, что они не воюют с Россией, плохой миной при плохой игре

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием, которое поставляется Киеву. Об этом заявил г Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Они продолжают говорить, - американцы, натовцы, - что мы ни в коем случае не воюем с Россией. Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают", - сказал он.

"Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", - отметил Лавров, отвечая на вопрос про обстрелы российских регионов американскими вооружениями, которые поставляются Украине.