Эксперт Богбот: НАТО лишится главного спонсора, а Россия станет сильным игроком

Чехии, как и остальному миру, следует готовиться к восстановлению отношений с Россией, заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот в интервью Parlamentní list. Несколько лет назад он сделал ряд ключевых прогнозов. И теперь они начали сбываться.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах приведет к расколу западной антироссийской коалиции. По крайней мере так думает эксперт в области безопасности Давид Богбот (David Bohbot). По его мнению, это приведет к тому, что Украина утратит поддержку и будет вынуждена вести переговоры со слабой позиции, а Россия сохранит за собой занятые территории.

Богбот уверен, что Франция и Германия могут быстро изменить свое отношение к России, особенно если во Франции победит партия Марин Ле Пен, что может привести к восстановлению крепких экономических связей между этими странами и Россией.

— Parlamentní listy: В начале расскажите нам, что вы думаете о дебатах кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена. Какие выводы вы сделали?

— Давид Богбот: Ясно, что сбывается один из моих трех прогнозов. Дональд Трамп возвращается в кресло президента Соединенных Штатов. Он победит Джо Байдена или любого другого возможного кандидата от Демократической партии. Второй прогноз касается раскола западной антироссийской коалиции. Украина потеряет помощь и будет вынуждена вести переговоры со слабой позиции. То есть Россия сохранит за собой занятые территории. В-третьих, что для нас в Чехии самое важное, НАТО потеряет своего главного спонсора и союзника против России. Трамп постарается больше вкладывать в Соединенные Штаты и меньше — в Североатлантический альянс. Люди увидят и, наверное, поймут то, о чем я говорил годами. Провоцировать Россию было большой ошибкой.

Мы и Россия начнем все заново, пока еще с тем руководством, которое сделало нашу страну ее врагом. Однако оно, несомненно, сменится после выборов, которые пройдут у нас в 2025 году. Конечно, это поздновато, и изменения нужны бы пораньше, но, надеюсь, новое правительство будет достаточно благоразумно, вступит в переговоры и начнет действовать.

Франция и Германия могут изменить свое поведение по отношению к России быстрее и останутся потенциально сильными партнерами России. Не забывайте, что во Франции выборы, и если победит партия Марин Ле Пен, симпатизирующей Путину, то все плохие отношения с Россией будут немедленно забыты.

Есть еще Германия. Большая, сильная и влиятельная, и России нужно сотрудничество и экономические связи с ней. Нам, Чешской Республике, нечего предложить, и у нас плохая исходная позиция для развития отношений с новой Россией после выборов в Соединенных Штатах. С Россией, которая возвращается в качестве крупного игрока на геополитической арене в мире и, прежде всего, в Европе. Для нас это плохо. Я предвидел такой вариант ранее, предупреждал о нем, а в следующем году это, как я и предостерегал, станет реальностью. Президент Дональд Трамп восстановит престиж Америки и одновременно поможет президенту Путину вернуть России сильную позицию мировой сверхдержавы.

— Сейчас боевые действия идут не только на Украине, но и на Ближнем Востоке. По-вашему, вооруженный конфликт на Украине и в Израиле в ближайшем будущем закончатся?

— Я убежден, что, крайне вероятно, оба эти конфликта закончатся к концу текущего года. Израиль вот-вот одержит победу. Возможно, он будет еще воевать с Хезболлой и победит в этой битве. Закончится и российско-украинский конфликт в том виде, в каком он пребывает сейчас. НАТО уже понимает, что не может победить. Какие-то изменения, возможно, принесло бы расширение этого вооруженного конфликта, но я скорее верю в дипломатические решения.

— Вы любите делать прогнозы?

— Прогнозирование — дело опасное, но я в этом весьма преуспел. Самая главная проблема для меня в том, что я делюсь своим мнением слишком рано. Еще 20 лет назад я первым сказал, что однажды проигранного футбольного матча хватит, чтобы разгневанные мусульмане вышли на улицы европейских городов, крушили все на своем пути, а за несколько дней до российско-украинского конфликта я сказал, что Россия в конце концов получит часть Украины и никто не сможет этого предотвратить, или что Украина будет страдать от дефицита боеприпасов, но не Россия. Я говорил, кстати, как и многие сегодня, что Россия не потерпит поражения. Не помогут ни "Хаймарсы", ни санкции. Если бы я подождал пару лет и не спешил делать каждое из этих заявлений, я избежал бы массы гневных комментариев и не нажил бы врагов за свои воззрения.

Автор статьи: Карел Выборный (Karel Výborný)