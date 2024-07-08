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ТАСС

Французский политолог заявил, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Паскаль Бонифас также выразил мнение, что РФ сможет укрепить позиции на международной арене, если на выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, а во Франции придут к власти правые, и лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла станет премьер-министром страны

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Никто не верит в победу украинской армии на поле боя и возвращение Киевом территорий, потерянных с начала украинского конфликта. Об этом в четверг заявил французский политолог Паскаль Бонифас.

"Для Путина ситуация несколько проясняется. Он еще не победил, но он набирает обороты (ВС РФ развивают успех в зоне конфликта - прим. ТАСС), и, о чем я говорю уже давно, никто не верит в военную победу Украины. Никто не верит, что Украина вернет территории, потерянные ею с 2022 года", - сказал он в эфире программы L'Invite на телеканале TV5 Monde.

Бонифас также считает, что Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене, если на выборах в США в этом году победит Дональд Трамп, а во Франции придут к власти правые, и лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла станет премьер-министром страны. По его мнению, правое правительство во Франции значительно пересмотрит отношения с Украиной и остановит военную и финансовую поддержку Киева.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев не хочет затягивания конфликта и намерен до конца года сформулировать свой план его завершения. При этом позднее он заявил, что отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посетившим 2 июля Киев.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей. 

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