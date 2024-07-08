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Почему Россия и Украина не видят в Турции подходящего посредника для урегулирования конфликта? (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Эрдоган не сможет выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией из-за сотрудничества Анкары с Киевом, пишет Asharq Al-Awsat. Хотя Турция не поддержала антироссийские санкции, она снабжает ВСУ беспилотниками. И такой посредник Москве не нужен.

Отказ России от предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в переговорах с Украиной вновь поднял вопрос о том, почему Москва и Киев не принимают Турцию в качестве посредника для урегулирования конфликта. Через несколько часов после встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Эрдоган не сможет выступать посредником в переговорах с Украиной". "Нет, это невозможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента российского телевидения, может ли Эрдоган взять на себя такую роль.

Во время встречи в Астане Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Президент Турции в ходе встречи с российским лидером заявил, что "справедливый мир" на Украине, который устроит обе стороны, возможен.

Турция — член НАТО — провела раунд переговоров и неформальную встречу между российской и украинской сторонами в Стамбуле и Анталье в 2022 году, которые не привели к какому-либо прогрессу в прекращении конфликта.

При посредничестве Турции в ООН удалось достичь "черноморской зерновой инициативы", подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, которая позволила вывести 33 миллиона тонн зерна из Украины. Проработав почти год, зерновая сделка прекратила свое существование с подачи российской стороны.

Позже, 14 ноября 2022 года, в Анкаре состоялась встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса (William Burns). Подробности встречи не разглашались, но министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) назвал ее "исторической" в последнем телевизионном интервью.

На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, состоявшейся 11 июня в Москве, Путин подчеркнул, что Москва с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

"Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте", — заявил Путин.

Путин указал на роль Эрдогана в черноморской "зерновой сделке", сказав: "Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена. Последующие инициативы Анкары в последний момент украинская сторона также отклонила".

"Турция намерена продолжать играть посредническую роль между Россией и Украиной", — сказал Фидан. Анкара хочет предложить Москве и Киеву провести мирную конференцию с участием всех собеседников в рамках стамбульского процесса урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя встречу с Путиным 11 июня, Фидан сказал, что президент Эрдоган передал несколько сообщений, в том числе о том, что вопрос Украины очень важен. "Мы обсудили наши позиции и подтвердили, что цена продолжающегося конфликта для региона и всего мира очень высока. Что еще более серьезно, этот риск может расти и распространяться. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия, в чем я убедился во время своей поездки в Китай и Россию", — отметил он.

"Мы всегда видим основу для переговорного процесса. Надо ему только немного помочь. В Европе и Соединенных Штатах идут решающие выборы. Следует немного подождать. Ни одна из сторон конфликта не хочет показать свою слабость, первой призвав к миру, переговорам и диалогу", — добавил Фидан.

По мнению аналитиков, Россия не рассматривает Турцию в роли посредника на мирных переговорах с Украиной из-за ее военно-технического сотрудничества с Киевом: Анкара поставляет ему беспилотники, планирует создать на Украине завод по производству двигателей для своих новых истребителей KAAN, а также поддерживает вступление Украины в НАТО.

Москва закрыла глаза на нарушение Анкарой соглашения об обмене пленными между Россией и Украиной. Власти Турции передали пятерых командиров батальона "Азов"* Зеленскому в прошлом году, которые по договоренности должны были содержаться на турецкой территории до окончания конфликта на Украине.

Несмотря на возмущение, Россия, которая считает "Азов"* террористической группировкой, признает, что Турция является членом НАТО и что на нее оказывается давление.

Тем не менее Путин неоднократно откладывал планируемый визит в Турцию: Анкара называла несколько дат, которые Кремль каждый раз опровергал, пока Эрдоган не встретился с Путиным в Астане и снова не пригласил его посетить Турцию.

В апреле, незадолго до начала международной мирной конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский заявил, что Киеву мало одной Турции в качестве посредника в отношениях с Москвой. Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку и инициативу стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, добавив при этом, что у Анкары, имеющей тесные связи с Москвой, есть и другие интересы.

Украине недостаточно одной лишь Турции в качестве посредника в отношениях с Россией, сказал Зеленский.

С начала конфликта на Украине Анкара стремится сохранить сбалансированную позицию между двумя черноморскими соседями, отказываясь присоединяться к западным санкциям против России и одновременно подтверждая свою приверженность единству и суверенитету Украины.

Автор статьи: Саид Абдель Разек (سعيد عبد الرازق)

* запрещенная в России террористическая организация

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