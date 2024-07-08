Орбан: цель НАТО — мир, а не бесконечная война (Newsweek, США)

Виктор Орбан: НАТО отказалась от укрепления мира и провоцирует конфликты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для Newsweek заявляет, что НАТО отошла от ценностей, ради которых была создана. Изначальный смысл альянса — поддержание мира и укрепление обороны, однако ныне он занят войнами и конфликтами. Это путь к самоубийству, предостерегает Орбан.

НАТО приближается к переломному моменту. Не забывайте, что самый успешный военный альянс в мировой истории затевался как мирный проект, и его будущий успех зависит от того, сможет ли он уберечь мир. Но сегодня вместо мира на повестке дня стоит война, а вместо обороны — нападение. Всё это противоречит основополагающим ценностям НАТО. Исторический опыт Венгрии учит, что такие перемены никогда не кончаются добром. Сегодня задача должна состоять в том, чтобы сберечь альянс как мирный проект.

Что касается НАТО, то мы, венгры, находимся в особом положении. Наше членство стало первым случаем за несколько столетий, когда Венгрия присоединилась к военному альянсу добровольно. Важность этого шага проясняется лишь в свете истории Венгрии.

Увы, история Венгрии ХХ века — это история военных поражений. Наш коллективный опыт — это войны, периодически вспыхивавшие внутри систем альянсов, в которых мы изначально не хотели состоять и которые создавались ради завоевания в том или ином виде (как минимум, с явно милитаристской целью). Как бы мы ни старались остаться в стороне и не участвовать в двух мировых войнах и как бы яростно мы ни предостерегали страны, с которыми нас вынудили вступить в союз, оба случая закончились поражениями, которые чуть было не стерли Венгрию с лица земли.

Хотя худшего не произошло, мы понесли при этом колоссальные потери. Эти войны лишили Венгрию власти над собственным будущим. После 1945 года мы поневоле стали частью советского блока — а значит, и Варшавского договора, его военного союза. Венгры протестовали всеми фибрами своей души. Мы сделали всё возможное, чтобы приблизить распад Варшавского договора. В 1956 году наша революция забила первый гвоздь в гроб коммунизма. И когда эта система была наконец свергнута, наш тогдашний премьер-министр первым из лидеров бывшего Восточного блока заявил (да к тому же в Москве!), что Варшавский договор должен быть распущен. Остальное уже история. Навязанный нам военный союз вскорости распался, и всего через несколько дней после той памятной встречи в Москве венгерский министр иностранных дел прибыл в Брюссель для переговоров о начале процесса вступления в НАТО.

До НАТО венгерская нация долгое время не вступала в военные альянсы по собственной воле — можно сказать, целых пять веков. Важность этого обстоятельства невозможно переоценить. Помимо нашего естественного желания освободиться от советского владычества и влиться в Запад, НАТО привлекала нас еще одним моментом: мы наконец-то вступали в военный союз, приверженный не войне, а сохранению мира, не наступательной экспансии, а защите себя и друг друга. С венгерской точки зрения лучшего нельзя было и желать.

Мы до сих пор придерживаемся этой точки зрения, и доселе не возникало обстоятельств, которые бы поставили ее под сомнение. И всё же стоит кратко остановиться на том, почему четверть века назад мы увидели в НАТО гарантию мира и обороны. Во второй половине ХХ века Венгрия оказалась отрезанной от естественной цивилизационной среды — Запада — и, что еще важнее, от всей Европы. Нелишним будет вспомнить слова президента США Гарри Трумэна, который при создании альянса подытожил его суть следующим образом:

“Мы надеемся создать щит против агрессии и страха перед агрессией; оплот, который позволит нам решать реальные задачи правительства и общества — задачи обеспечения более полноценной и счастливой жизни для всех наших граждан”.

Слова президента Трумэна совпали с главным чаянием венгров и всей их истории — миром. Читая их сегодня, осознаёшь, что в основе НАТО всегда лежал замысел военного союза в целях обороны. Ее основной задачей было создание геополитической среды, в которой члены альянса смогут защищать друг друга. Это не только гарантия безопасности, но и конкурентное преимущество. Взаимные гарантии позволяют каждой стране тратить свои ресурсы на экономическое развитие, а не на отражение военных угроз. Но в речи президента Трумэна был еще один важный момент: НАТО не только обеспечивает оборону и сдерживание, но и успокаивает внешних игроков.

Оглядываясь на 25 лет назад, я могу с уверенностью сказать, что окончательно убедило венгров присоединиться — помимо общего стремления снова стать частью Запада — как раз обещание мира со стороны НАТО. Двадцать пять лет назад, 16 сентября 1999 года, я присутствовал в качестве премьер-министра при поднятии венгерского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Вот как я подытожил, чем для нас стало присоединение к крупнейшему в мире военному альянсу: “Для Венгрии вступление в НАТО также означает мир. Чтобы воевать — даже успешно, — всё, что вам нужно, это враги. Но чтобы создать прочный мир в этом уголке земли, не обойтись без союзников”. С тех пор я внимательно слежу за тем, как меняется концепция развития альянса и как Венгрия выполняет обязательства, взятые на себя при вступлении. Я делаю это не только из чувства политической ответственности за Венгрию, но и под влиянием личных воспоминаний и из непосредственного участия.

Чувство чести и четкое понимание интересов диктуют, что, когда страна добровольно присоединяется к военному альянсу, она как минимум обязана выполнять свои обязательства перед ним. Не в последнюю очередь еще и потому, что первоначальная цель НАТО — гарантировать мир — требует силы, решимости и опыта. И Венгрия сделала всё возможное, чтобы увеличить свою мощь, продемонстрировать решимость и накопить опыт в поддержании мира. Так, вместе с нашими союзниками по НАТО мы участвовали в Международных силах содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, где Венгрия первой из недавних членов взяла на себя роль лидера региональной группы восстановления. Мы являемся членом миротворческой миссии “Силы для Косово” (KFOR) с первого дня ее существования в 1999 году. Кроме того, Венгрия занимает в ней четвертое место по количеству сил на местах. Помимо этого, Венгрия обеспечивает противовоздушную оборону двух других союзников по НАТО (Словакии и Словении), а на ротационной основе — еще и стран Прибалтики. У нас находится штаб-квартира многонациональной дивизии в Центральной Европе, ключевой элемент системы военного сотрудничества в составе Восточного крыла НАТО.

Венгрия также придерживается мнения, что, помимо участия в общих миссиях, мы вольны требовать солидарности от других членов НАТО лишь в том случае, если способны защитить себя сами. Это основополагающий вопрос суверенитета. Чтобы восстановить оборонный потенциал Венгрии, наши расходы на оборону в 2023 году уже составили два процента ВВП — в соответствии с теми обязательствами, что мы взяли на себя на саммите НАТО в Уэльсе в прошлом году. Ожидается, что к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, помимо Венгрии, это требование выполнят две трети членов НАТО. В 2016 году Венгрия также приступила к комплексной программе модернизации вооруженных сил, и мы тратим 48% оборонного бюджета на развитие вооруженных сил — в два с лишним раза больше, чем требует НАТО. Таким образом мы вошли в десятку членов альянса с самыми высокими показателями. Мы закупаем для Венгерских сил обороны самую современную технику. Наши солдаты уже используют танки Leopard, новые вертолеты Airbus, бронемашины Lynx и Gidrán, и мы приобрели подразделения системы ПВО NASAMS. Также благодаря организационной модернизации, развернувшейся параллельно с закупками, Венгерские силы обороны поднялись с боевого уровня на оперативный.

Продолжается и восстановление венгерской оборонной промышленности. Конфликт на Украине показал, что европейские члены НАТО столкнулись с серьезной нехваткой военно-промышленного потенциала. Расширение нашей оборонной промышленности началось задолго до начала боевых действий в рамках планов экономического развития Венгрии, однако с тех пор стало ключевым фактором будущей позиции НАТО. Оборонная промышленность Венгрии сосредоточена на шести приоритетных секторах: производстве боевых машин и другой военной техники, боеприпасов и взрывчатых веществ, систем радио- и спутниковой связи, радиолокационных систем, стрелкового оружия и минометов, и, наконец, аэрокосмической промышленности и разработке беспилотников.

Укрепление венгерских вооруженных сил и оборонной промышленности выгодно не только Венгрии, но и НАТО вообще. Как союзник Венгрия —не только верный партнер, но и готова активно сотрудничать с другими членами альянса для достижения поставленной цели сохранить мир и обеспечить предсказуемое развитие.

Сегодня НАТО — безусловно, мощнейший военный альянс в мире, как с точки зрения расходов на оборону, так и по военному потенциалу. Венгрия, как мы продемонстрировали, вносит посильный вклад, повышая свой оборонный потенциал, участвуя в общих миссиях и развивая собственные вооруженные силы. Но что касается будущего НАТО, мы не вполне согласны с большинством членов. Сегодня голоса внутри альянса всё чаще рассуждают о необходимости — даже неизбежности — военной конфронтации с другими мировыми геополитическими центрами силы. Такой взгляд на неизбежную конфронтацию рискует стать самосбывающимся пророчеством. Чем сильнее лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше сами же его ускоряют.

Сегодня самосбывающийся характер этого пророчества о конфронтации становится еще очевиднее, учитывая новости о начале подготовки к возможной операции НАТО на Украине и даже сообщения на высоком уровне о том, что войска членов НАТО уже находятся вблизи украинского фронта. К счастью, Венгрия пришла к важному соглашению с НАТО, признав свою важную роль в альянсе, но одновременно освободив себя от участия в прямой поддержке Украины, будь то военной или финансовой. Как мирная нация мы видим в НАТО оборонительный альянс, и это соглашение помогает этого достичь. Те же, кто ратует за конфронтацию, обычно выстраивают свою аргументацию на военном превосходстве НАТО и западного мира.

Великий историк Арнольд Тойнби утверждал, что “цивилизации гибнут от самоубийства, а не от убийства”. Поскольку мы — сильнейший военный союз за всю мировую историю, нам не следует опасаться поражения от рук внешнего врага. Внешний враг, если у него есть хоть капля разума, не посмеет напасть на страну НАТО. Но нам следует опасаться собственного отторжения ценностей, некогда породивших наш альянс. Целью создания НАТО было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свою задачу, выигрывая мир, а не войну. Если она предпочтет конфликт сотрудничеству, а войну — миру, она совершит самоубийство.

Разумеется, все члены альянса должны привносить новые стратегические идеи наряду со своим собственным мировоззрением и опытом, но их мировоззрения зиждутся на различном национальном опыте. В этом западные страны сплачивает опыт общих побед: они последовательно выигрывали войны прошлых столетий. Что же касается вопроса войны или мира, то неудивительно, что в нем они менее осторожны. Венгерский же исторический опыт учит, что, когда военный союз переходит от обороны к наступлению и от избегания конфликта к его активному поиску, он собственноручно торит себе дорогу к поражению. Именно это произошло и с нами, венграми, и с системой альянсов, навязанной нам в ХХ веке. Эти системы альянсов благоприятствовали конфликтам и войнам, но на поле брани потерпели полный крах. НАТО же, напротив того, с самого начала существовала как оборонительный альянс. Поэтому наша задача — сохранить ее такой, как она и создавалась: мирным проектом.

Автор: Виктор Орбан (Viktor Orbán) — премьер-министр Венгрии.