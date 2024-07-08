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Интерфакс-АВН

США могут начать подземные ядерные испытания в случае прихода к власти Трампа - СМИ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Vox

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты могут начать проводить подземные ядерные испытания в случае если Дональд Трамп станет новым американским президентом, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на его бывшего помощника по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Как он написал в статье в журнале Foreign Affairs, Вашингтон "должен испытать новое ядерное оружие на надежность и безопасность впервые с 1992 года". Он добавил, что это поможет Соединенным Штатам "сохранить техническое и численное превосходство над китайским и российским ядерными арсеналами".

Газета, со своей стороны, отмечает, что эксперты отвергают такое возобновление как ненужное и говорят, что это поставит под угрозу прекращение моратория на испытания, который крупнейшие мировые ядерные державы соблюдали на протяжении десятилетий.

Как напомнила газета, во время холодной войны Китай провел 45 ядерных испытаний, Франция - 210, Россия - 715 и США - 1030 с целью выявления недостатков в конструкциях оружия и проверки его надежности.

Между тем, эксперты по ядерному оружию посчитали проведение новых ядерных испытаний нереалистичными, поскольку испытательное оборудование на полигоне в пустыне Невада пришло в негодность.

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Ядерный щит
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