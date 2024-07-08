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Интерфакс-АВН

Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президент Ирана, рассчитывает на наращивание сотрудничества по всем направлениям - сайт Кремля

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с избранием президентом Исламской Республики Иран.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании Путина, размещенном в субботу на сайте Кремля.

В поздравлении отмечается, что "российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".

Путин пожелал Пезешкиану успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Экс-депутат иранского парламента Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране, сообщило агентство Tasnim.

"В пятницу, 5 июля, состоялся второй этап президентских выборов, и по результатам подсчета голосов Масуд Пезешкиан был избран президентом Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что такой вывод был сделан, "согласно объявлению пресс-секретаря избирательного штаба, на основании подсчета 30 млн 530 тыс. 157 голосов, полученных из всех отделений внутри страны и за ее пределами".

Накануне в Иране состоялся второй тур выборов, первый - прошел 28 июня. Во второй тур вышли экс-депутат иранского парламента Пезешкиан, набравший в первом туре 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, получивший 38,61% голосов.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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