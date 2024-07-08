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Интерфакс-АВН

В Армении с 15 по 24 июля пройдут совместные учения с США - Минобороны республики

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

Ереван. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Армяно-американские военные учения пройдут на территории Армении в июле, сообщает армянское Минобороны.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2024". В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Цель учений - повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения, заявили в ведомстве.

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Страны
Армения
США
Проекты
Военные учения
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