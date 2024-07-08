Пути урегулирования по Украине и восстановление диалога. Итоги переговоров Путина и Орбана

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который стал первым западным лидером, посетившим РФ с апреля 2022 года. Ключевой темой беседы двух лидеров стало украинское урегулирование и восстановление диалога по широкому кругу вопросов.

По словам Путина, Россия стремится к прекращению боевых действий на Украине, но Киев и его спонсоры срывают все мирные инициативы. Орбан со своей стороны подчеркнул, что поиски мирного решения необходимо продолжить.

ТАСС собрал основное об итогах визита венгерского премьера в Москву.

Путин о мирных инициативах по Украине

Россия остается открытой для "обсуждения политико-дипломатического" решения по Украине, но киевская сторона этого не желает.

В Киеве все еще "не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца". Мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае "исчезает предлог для продления военного положения" и придется проводить выборы. Но шансы победить на них "для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю".

В то же время западные "спонсоры" продолжают пытаться "использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией".

Предложенные ранее предложения по Украине позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры. Притом это должно быть "не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза", которую Киев мог бы использовать, чтобы перегруппироваться. Россия выступает "за полное и окончательное завершение конфликта".

Основное условие для урегулирования по Украине - полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. "Есть и другие условия, но это все - предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы".

Путин об отношениях с Венгрией и ЕС

С учетом того что Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, состоялся обмен мнениями о состоянии дел в отношениях России и ЕС, которые "в настоящее время находятся на самой низкой точке".

Россия признательна Орбану за посещение Москвы: "Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс".

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах прагматизма и взаимной выгод по ряду направлений, "прежде всего в энергетической сфере". Так, ввод в строй новых блоков российской АЭС "Пакш" в Венгрии обеспечит потребителей недорогой и чистой энергией.

Также Москва и Будапешт поддерживают взаимодействие в медицине и фармакологической индустрии.

Ключевые заявления премьера Венгрии

За последние два года стало ясно, что без дипломатии не удастся добиться урегулирования: "Мир не наступит сам по себе, ради него надо работать".

Венгрия стала одной из очень немногих стран Европы, которая сохраняет контакты и с Россией, и с Украиной: "Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве".

Позиции двух стран очень далеки друг от друга, нужно "совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны".

Венгрия не собирается "обращать внимание" на критику со стороны Евросоюза за визит в Москву.

Обстоятельства визита

Инициатором визита была венгерская сторона. Орбан прибыл в Москву вскоре после поездки в Киев, прошедшей 2 июля. Венгерский премьер предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому условия прекращения огня, однако тот их отверг.

На встрече в Кремле Орбан отметил, что число стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, "наверное, скоро станет единственной в Европе, кто говорит и с Россией, и с Украиной", подчеркнул он.

Премьер Венгрии стал первым западным лидером, посетившим РФ с апреля 2022 года. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года на переговоры с Путиным в РФ приезжал только один лидер страны Евросоюза - канцлер Австрии Карл Нехаммер, посетивший Москву 11 апреля 2022 года.

Сам Орбан тоже не в первый раз в Москве за последние два года, но предыдущая его поездка - 3 сентября 2022 года - носила частный характер, он посетил церемонию прощания с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым, встречи с президентом РФ у него тогда не было. Путин и Орбан при этом встречались в октябре 2023 года в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь".

Реакция на переговоры

После того как Орбан приземлился в Москве, главы некоторых европейских государств и правительств осудили его решение направиться в РФ. В их числе президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву. Один из собеседников портала отметил, что, если бы венгерский премьер обратился по этому поводу в Брюссель, ему бы "настоятельно рекомендовали отказаться от визита".

К критике визита Орбана в Россию присоединилась Еврокомиссия. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Орбана посылают "неправильный сигнал" РФ.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса обсудят на саммите в Вашингтоне в июле результаты визита премьера Венгрии в Москву.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что "истерика" в Европе из-за переговоров Путина и Орбана подтверждает, что "ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир".