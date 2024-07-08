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Интерфакс-АВН

Комплексная информационная система послепродажного обслуживания двигателей ПД-14 вышла на этап опытной эксплуатации - ОДК

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Турбовентиляторный двигатель ПД-14
Турбовентиляторный двигатель ПД-14.
Источник изображения: Пресс-служба Ростеха

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала опытную эксплуатацию комплексной информационной системы послепродажного обслуживания (ППО) новых авиадвигателей для гражданской авиации, в частности, силовой установки ПД-14 для лайнера МС-21, сообщила пресс-служба ОДК в пятницу.

"Создание современного комплексного цифрового решения выводит сервисное обслуживание авиационных двигателей на новый уровень. Внедрение информационной системы обеспечит автоматизацию процессов ППО двигателей ПД-14 и ТВ7-117СТ-01 и управления их жизненным циклом при эксплуатации", - сказал директор по сервису-руководитель "ОДК-Сервис" АО "ОДК" Максим Ищенко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, запуск платформы покажет работу всех модулей системы и позволит выработать единый подход к послепродажному обслуживанию, а также создать унифицированное информационное пространство для взаимодействия ОДК с заказчиками.

Ищенко отметил, что архитектура и функционал новой информационной системы отвечает современным международным требованиям.

Сообщается, что созданная комплексная информационная система ППО проходит опытную эксплуатацию в ОДК, а также на предприятиях ОДК-Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Сатурн и ОДК-Климов. В этом месяце к ней подключат специалистов компаний-эксплуатантов - производителя гражданских авиалайнеров ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") и авиакомпанию "Россия".

"Система ППО авиационных двигателей ОДК включает несколько модулей: "Управление парком силовых установок", "Центр поддержки заказчика" и "Управление техническими публикациями". На едином веб-портале клиенты смогут получать актуальную техническую документацию, а специалисты ОДК будут вести учёт данных об эксплуатации силовых установок на протяжении всего жизненного цикла. Также система фиксирует эксплуатационные параметры двигателей для улучшения их показателей надежности и эксплуатационной технологичности", - сказано в сообщении.

Сервис "Центр поддержки заказчика" позволяет оперативно принимать и обрабатывать запросы на информационную и техническую поддержку, а также консультировать по вопросам эксплуатации авиадвигателей. На его базе на пермском предприятии ОДК-Авиадвигатель создается центр компетенций по технической поддержке системы ППО с расширенными функциями.

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117С
ПД-14
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