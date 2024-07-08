Минобороны показало кадры уничтожения позиции ВСУ при помощи автоматизированной платформы «Скорпион-М1»

Источник изображения: topwar.ru

МО РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть боевое применение специалистами отряда БПЛА "Русские ястребы" в составе "Южной" группировки войск ВС РФ наземной автоматизированной многофункциональной дистанционно-управляемой платформы "Скорпион-М1".

При помощи наземных беспилотников "Русским ястребам" удалось сорвать очередную попытку ротации подразделений боевиков киевского режима на Донецком направлении. Применив "Скорпион-М1", российские бойцы скрытно доставили до выявленной цели полезную нагрузку, после чего выполнили дистанционный подрыв, вследствие чего был уничтожен опорный пункт ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Помимо этого, наземная платформа может быть адаптирована под выполнение различных задач: установка минно-взрывных заграждений, разминирование местности и поддержка мотострелковых подразделений в ходе штурмовых действий.

По словам инструктора "Русских ястребов", изначально предполагалось применять "Скорпион-М1" для подвоза на позиции боеприпасов и продуктов питания, а также эвакуации методом волока раненых.

Однако, после ряда внесенных в конструкцию платформы изменений, "Скорпион-М1" оказался пригодным для уничтожения блиндажей и живой силы противника.

Мобильный комплекс оборудован колесной платформой и управляется дистанционно при помощи джойстика. Путь следования наземного беспилотника корректируется при помощи БПЛА. При этом дополнительного обучения операторов не требуется.