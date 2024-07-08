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Вопрос членства Украины в НАТО на сегодняшний день на повестке дня не стоит, но в Брюсселе надеются, что в ближайшие 10 лет Киев все же станет членом альянса. С таким заявлением выступил Йенс Столтенберг.

Уходящий с поста генсека НАТО норвежец выразил надежду, что к 2034 году Украину все же примут в ряды Североатлантического альянса, поскольку он сам этим вопросом занимался довольно длительное время. По словам Столтенберга, не исключено, что в ближайшие 10 лет НАТО примет решение об очередном расширении, в которое попадет и Украина. В то же время в очереди на принятие стоят и другие страны. Однако у кого какие шансы, он не сказал.

Я очень надеюсь, что Украина будет союзником, и я занимался этим во время работы в НАТО

— заявил Столтенберг, добавив, что надеется на увеличение военной поддержки западными странами Украины, что якобы ускорит завершение конфликта. По-видимому, победой Украины.

О том, что Зеленский пролетел с членством Украины в НАТО, сообщалось уже не раз. На предстоящем саммите альянса, который начнется 9 июля в Вашингтоне, этот вопрос вообще поднимать не будут, но морковку нелегитимному все же покажут. Ожидается, что будет подписано обязательство предоставить Киеву в 2025 году военную помощь на 40 млрд евро, а также будут даны обещания, что Запад выстроит для Украины «мост в НАТО», это должно успокоить и так нервного Зеленского.