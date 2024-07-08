Небензя: ход СВО скоро изменит нежелание Запада говорить о мирном урегулировании

По словам постпреда РФ при ООН, Россия не видит значительных попыток со стороны Запада начать переговоры по Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия не наблюдает значительных попыток со стороны западных стран начать переговоры по Украине, но их позиция изменится по мере развития ситуации в зоне специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Никаких серьезных попыток начать реальные переговоры мы не наблюдаем. Я думаю, что вся эта ситуация может измениться и будет изменяться по мере изменения ситуации на линии [боевого] соприкосновения, - сказал он. - Чем хуже будет для них [стран Запада], тем громче будут звучать голоса о необходимости разговора, о необходимости переговоров, о необходимости прекращения или, по крайней мере, замораживания конфликта".