Войти
ТАСС

Небензя: ход СВО скоро изменит нежелание Запада говорить о мирном урегулировании

456
0
0
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото.
Источник изображения: © МИД РФ

По словам постпреда РФ при ООН, Россия не видит значительных попыток со стороны Запада начать переговоры по Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия не наблюдает значительных попыток со стороны западных стран начать переговоры по Украине, но их позиция изменится по мере развития ситуации в зоне специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Никаких серьезных попыток начать реальные переговоры мы не наблюдаем. Я думаю, что вся эта ситуация может измениться и будет изменяться по мере изменения ситуации на линии [боевого] соприкосновения, - сказал он. - Чем хуже будет для них [стран Запада], тем громче будут звучать голоса о необходимости разговора, о необходимости переговоров, о необходимости прекращения или, по крайней мере, замораживания конфликта". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
16.05.2007
Президент России примет госсекретаря США
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
30.03.2007
Лидер авиаперевозок рискует пролететь. Компания "Волга-Днепр" может столкнуться с проблемами развития
30.01.2007
Армия Туркмении: 15 лет спустя
03.11.2006
США замораживают авуары россиянина Виктора Бута, подозреваемого в торговле оружием
03.11.2006
Аргентина изучает возможность ВТС с Украиной
02.11.2006
ГРУЗИЯ - ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПАРТНЕРОВ УКРАИНЫ ПО ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов