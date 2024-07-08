МИД РФ: прекращение Западом поставок оружия на Украину ускорит начало переговоров

Посол по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил гибридное происхождение и характер конфликта на Украине, что позволяет сделать вывод о прямом участии западных стран

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Запад может ускорить начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине посредством прекращения поставок вооружений киевскому режиму. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Украина находится на содержании Запада, - отметил он. - Это государство целиком и полностью зависит от западных поставок вооружений, поэтому если Запад хочет разрешения этого конфликта мирным способом, то нужно перестать поставлять вооружения. И через очень короткий промежуток времени можно будет начать детальные эффективные переговоры о прекращении кровопролития и военных действий и о дальнейшей судьбе людей и территорий, которые этим решением могут быть спасены".

Дипломат обратил внимание на гибридное происхождение и гибридный характер конфликта на Украине, что позволяет сделать вывод о прямом участии западных стран. В качестве примера Мирошник привел данные военных экспертов, согласно которым наведение на цель американских ракет, используемых для обстрела гражданских объектов на территории РФ, осуществляется специалистами США.

"Во всех дальнобойных вооружениях, поставляемых США, Великобританией и Францией, заложена система контроля со стороны производителя, - подчеркнул дипломат. - Согласование целеполагания и направленности нанесения удара происходит в любом случае, поэтому западники либо сами определяют цели, по которым хотят нанести ракетный удар, либо в полной мере контролируют и поддерживают соответствующие действия украинской стороны, включая выбор объектов для атаки".