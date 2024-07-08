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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин отметил схожесть позиций Китая и Турции по мировым проблемам, включая украинский конфликт - МИД КНР

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что обе стороны занимают схожие позиции по ближневосточному урегулированию и украинскому конфликту, сообщает МИД КНР.

"У Китая и Турции много схожих взглядов на такие вопросы, как израильско-палестинский конфликт и украинский кризис, двум странам следует тесно взаимодействовать", - приводит МИД слова китайского руководителя.

Он сказал, что обе стороны должны поддерживать друг друга в защите своих основных интересов, постоянно укреплять политическое взаимодоверие, способствовать дальнейшему развитию китайско-турецких отношений стратегического сотрудничества, включая торговые связи и инфраструктурные проекты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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