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Военное обозрение

Американский эксперт: Россия быстро уничтожит переданные Киеву истребители F-16, если Запад не усилит украинскую ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Россия довольно быстро уничтожит переданные Украине истребители F-16, задействовав свою авиацию и ракеты. К такому выводу пришел военный эксперт Дэвид Экс.

Экс написал статью для британской газеты Daily Telegraph, порассуждав в ней о перспективах американских истребителей F-16, которые в ближайшее время будут переданы Украине. По мнению эксперта, данные самолеты долго не протянут, их или собьют российские истребители, или они будут уничтожены на аэродромах ударами российских ракет.

В пример Экс привел последний случай, когда Воздушные силы ВСУ за два дня умудрились потерять сразу пять Су-27 и два МиГ-29 в результате ударов российских ракет «Искандер» по аэродромам Миргород и Долгинцево. И это не считая еще двух самолетов, сбитых российскими ЗРК также в эти дни. Исправить эту ситуацию можно только с помощью дополнительных систем ПВО, размещенных у аэродромов, но у Киева их мало, даже поставка дополнительных систем Patriot ситуацию не исправит.

Если союзники Украины не смогут предоставить ей намного больше систем ПВО, причем уже в ближайшее время, российские удары могут свести практически к нулю то, что еще остается от украинского военно-воздушного потенциала,

- пишет Экс.

Стоит отметить, что удары российских ракет по двум аэродромам ВСУ весьма активно обсуждаются на Западе в контексте передачи первых истребителей F-16, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение Киева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Искандер
Су-27
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