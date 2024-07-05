Войти
Интерфакс-АВН

Талибы контролируют власть в Афганистане, и в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом - Путин

406
0
0
Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters
Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters.

Астана. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещенное в России как террористическая организация) контролирует власть в Афганистане и потому заинтересовано в стабильности в этой стране, являясь нашими союзниками в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Талибы, движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. И в целом, по-прежнему есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал Путин журналистам по итогам саммита стран ШОС.

"Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет, и которым эта власть руководит", - пояснил он.

Путин выразил уверенность, что "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане "все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам". "И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - отметил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
Похожие новости
03.04.2009
МЕЖДУ НАМИ. Президенты Медведев и Обама обсудили российско-американские отношения один на один
08.12.2008
Интервью Дмитрия Медведева индийскому телеканалу «Дурдаршан»
11.09.2008
УЗБЕКИСТАН, СТРАННЫЙ И ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ С ТАШКЕНТОМ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА РАЦИОНАЛИЗМЕ И ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ
14.11.2007
Путин заявляет о близости позиций России и Индии по ключевым мировым проблемам
14.11.2007
На Луну из Дели и Москвы. Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом
18.10.2007
Россия и Иран подтвердили намерение развивать сотрудничество
21.08.2007
Бомбардировщики залетели в большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов