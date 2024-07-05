Талибы контролируют власть в Афганистане, и в этом смысле они союзники РФ в борьбе с терроризмом - Путин

Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters.

Астана. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещенное в России как террористическая организация) контролирует власть в Афганистане и потому заинтересовано в стабильности в этой стране, являясь нашими союзниками в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Талибы, движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. И в целом, по-прежнему есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал Путин журналистам по итогам саммита стран ШОС.

"Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет, и которым эта власть руководит", - пояснил он.

Путин выразил уверенность, что "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане "все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам". "И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - отметил президент.