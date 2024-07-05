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Интерфакс-АВН

Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин

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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС.
Источник изображения: © Sputnik / Болат Шайхинов

Астана. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Безопасность государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе организации, для выполнения этой задачи будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС, заявил президент России Владимир Путин.

"Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займётся реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе", - сказал президент РФ на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.

Путин подчеркнул, что борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет способствовать и утверждаемая в ходе саммита организации в Казахстане программа сотрудничества в этой сфере.

Глава государства отметил сотрудничество предпринимателей стран ШОС.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
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